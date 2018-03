Centro turistico del Gran Sasso, nominato nuovo amministrato unico

L’AQUILA. Il sindaco ha nominato l’ amministratore unico del Centro turistico del Gran Sasso: si tratta di Fulvio Vincenzo Giuliani che subentra al dimissionario Umberto Beomonte Zobel.

Giuliani è un esperto consulente d'azienda specializzato in piani di sviluppo a livello Europeo già dirigente nel gruppo Telecom.

«Ringrazio il Sindaco per la fiducia e la stima accordatemi, – ha dichiarato il neo amministratore unico – consapevole del difficile compito che andrò ad affrontare e che, comunque, mi vedrà impegnato da subito ad acquisire tutte le informazioni possibili a comporre un quadro omogeneo della situazione, tale da poter iniziare immediatamente la programmazione del lavoro. Ho parlato a lungo con il sindaco, oggi, con il quale abbiamo già affrontato una serie di ipotesi di lavoro che potrebbero avviare il Centro Turistico a soluzioni di crescita e modernità. Mi auguro, pertanto, di poter seminare i presupposti affinché tutto questo avvenga».

«Nel ringraziare Fulvio Giuliani per aver accettato il complesso incarico - ha quindi dichiarato il sindaco Cialente – mi preme tuttavia rivolgere un sincero e sentito ringraziamento anche ad Umberto Beomonte Zobel per il lavoro che generosamente e con grandi impegno e sacrificio personale, ha condotto in questi anni che ritengo di poter definire sicuramente i più difficili nella tormentata vicenda del Centro Turistico del Gran Sasso e che speriamo, finalmente, riusciremo a risollevare dalla situazione in cui, i gravissimi errori compiuti nel passato, lo hanno ridotto. Se, come spero, il Centro Turistico troverà una soluzione definitiva, e se la nostra montagna conoscerà un turismo rigidamente eco sostenibile, molto si dovrà anche al suo lavoro».