L’Aquila. Consigli di partecipazione, quasi 10mila alle urne

L’AQUILA. Sono stati 9.345, pari al 15,21% del corpo elettorale, i cittadini hanno votato ieri per la prima elezione dei Consigli Territoriali di Partecipazione, gli organismi costituiti dal Consiglio comunale con la delibera n. 27 dello scorso 19 marzo con lo scopo di esprimere pareri consultivi sulle proposte di deliberazione di interesse generale del Comune, di promuovere la partecipazione e l’informazione dei cittadini e di esercitare la facoltà di iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio e della Giunta comunali, rivolgendo istanze e proposte. Gli aventi diritto al voto erano 61.445, numero che risulta dalla somma degli iscritti nelle liste elettorali dei dieci ambiti territoriali in cui si è votato (non ci sono state elezioni ad Arischia e Camarda, visto che non era stato raggiunto un numero sufficiente di candidati), dei giovani che avevano compiuto 16 anni entro lo scorso 12 agosto e dei cittadini appartenenti e non appartenenti all’Ue residenti all’Aquila da almeno due anni.

Sono in corso i lavori della Commissione speciale per i risultati ufficiali e la proclamazione degli eletti.

Questo il dettaglio dell’affluenza alle urne nei vari ambiti territoriali.

Ambito territoriale n. 1 – L’Aquila centro

Elettori: 8.859 Votanti: 992 Percentuali: 11,20%

Al seggio di Palazzo Fibbioni hanno votato 430 elettori su 4.640 aventi diritto, pari al 9,26%; al seggio dell’Auditorium hanno votato 562 elettori su 4.219 aventi diritto, pari al 13,32%.

Ambito territoriale n. 2 – Roio

Elettori: 1.532 Votanti: 587 Percentuali: 38,31%

Ambito territoriale n. 3 – Sassa

Elettori: 3.423 Votanti: 731 Percentuali: 21,36%

Ambito territoriale n. 4 – Preturo

Elettori: 2.558 Votanti: 465 Percentuali: 18,17%

Ambito territoriale n. 5 – Coppito, Pettino, San Vittorino, Cansatessa

Elettori: 12.855 Votanti: 1.494 Percentuali: 11,62%

Al seggio della sala parrocchiale di Pettino hanno votato 805 elettori su 8.794 aventi diritto, pari al 9,15%; al seggio di Murata Gigotti di Coppito hanno votato 689 elettori su 4.061 aventi diritto, pari al 16,97%

Ambito territoriale n. 7 – Santa Barbara, Santanza, San Sisto, Pile

Elettori: 7.028 Votanti: 672 Percentuali: 9,56%

Entrambi i seggi erano situati nella sede comunale di viale XXV aprile. Al seggio n. 1 hanno votato 421 elettori su 4.306 aventi diritto, pari al 9,78%; al seggio n. 2 hanno votato 251 elettori su 2.722 aventi diritto, pari al 9,22%.

Ambito territoriale n. 8 – Torrione, San Francesco, San Giacomo, Collebrincioni, Aragno

Elettori: 8.291 Votanti: 1.145 Percentuali: 13,81%

Entrambi i seggi erano situati nella sede dell’Ance, in via De Gasperi. Al seggio n. 1 hanno votato 599 elettori su 3.279 aventi diritto, pari al 18,26%; al seggio n. 2 hanno votato 546 elettori su 5012 aventi diritto, pari al 10,89%.

Ambito territoriale n. 10 – Paganica

Elettori: 6.905 Votanti: 1.190 Percentuali: 17,23%

Entrambi i seggi erano situati al Centro Civico. Al seggio n. 1 hanno votato 750 elettori su 4.077 aventi diritto, pari al 18,40%; al seggio n. 2 hanno votato 440 elettori su 2.828 aventi diritto, pari al 15,56%.

Ambito territoriale n. 11 – Bagno

Elettori: 2.976 Votanti: 852 Percentuali: 28,63%.

Ambito territoriale n. 12 – Pianola, Gignano, Torretta, Sant’Elia

Elettori: 7.018 Votanti: 1.217 Percentuali: 17,34%

Al seggio del Circolo Anziani di Pianola hanno votato 516 elettori su 1.622 aventi diritto, pari al 31,81%; al seggio del Progetto Case di Bazzano hanno votato 701 elettori su 5.396 aventi diritto, pari al 12,99%.