Nuova Pescara, Consiglio comunale pescarese approva la mozione: «fare presto»

PESCARA. E’ stata approvata durante il consiglio comunale di Pescara la mozione presentata dal M5S sulla fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Unico voto contrario alla volontà popolare è stato espresso dal Consigliere Teodoro.

«Oggi potrebbe essere una giornata storica, proprio come quando nel 1927 proprio grazie ad una fusione nacque “per la prima volta” la nostra città!» commenta Enrica Sabatini.

«Con questo voto abbiamo mosso un altro importante passo verso il futuro scelto dai cittadini che, lo scorso anno, hanno chiaramente detto che vogliono con forza una Nuova Pescara».

Visto il risultato del referendum svoltosi a maggio 2014 dove il 64% dei cittadini ha votato a favore della Grande Pescara, la mozione impegna il Sindaco Marco Alessandrini e la sua giunta ad intraprendere tutte le azioni necessarie per promuovere e stimolare le istituzioni regionali al fine di favorire il buon esito del percorso legislativo della proposta di legge regionale.

Una legge regionale che non è arrivata dal Presidente D’Alfonso, nonostante quanto sancito dalla Legge Regionale 44 del 2007 che prevede che sia il Presidente della Regione, in caso di esito positivo del Referendum a presentare in Consiglio regionale, entro 60 giorni, un apposito disegno di legge. Una lacuna, quella del Presidente D’Alfonso, colmata invece dal consigliere Regionale del M5S Riccardo Mercante, che ha presentato, come primo firmatario, la proposta di legge “La Nuova Pescara” per la fusione dei tre comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore.

La stessa mozione sarà presentata, a giorni, nei Comuni di Spoltore e Montesilvano dai consiglieri pentastellati presenti nei due consigli comunali.

«I cittadini abruzzesi chiamati a partecipare, lo scorso anno, al referendum sulla fusione dei tre Comuni – ha ricordato il consigliere Riccardo Mercante (M5s)– hanno dimostrato, chiaramente, con il 64% dei si, di essere favorevoli alla nascita di un nuovo grande Comune dall’accorpamento di Pescara, Montesilvano e Spoltore. La seduta consiliare di questa mattina – ha concluso Mercante – ha evidenziato, poi, come nelle decisioni importanti, nelle battaglie dirette a garantire il benessere dei cittadini e lo sviluppo sociale, economico e culturale del nostro territorio non esistano divisioni partitiche né colori politici. Di questo dovrà prendere atto, definitivamente, il Presidente D’Alfonso e rendersi conto che i tempi per la nascita della Nuova Pescara sono ormai maturi e non si può più tergiversare. Questo vogliono i cittadini e questo dovrà essere fatto».

Il 25 maggio 2014 i cittadini di Pescara, Montesilvano e Spoltore si sono espressi sul Referendum sulla Nuova Pescara. Con un'affluenza del 69,46%, gli elettori hanno risposto al seguente quesito: Ritiene l’elettore che debba essere istituito il Comune di Nuova Pescara, comprendente i comuni di Pescara, Montesilvano (PE) e Spoltore (PE) che vengono contestualmente soppressi? Il 64% dei votanti ha detto Sì.

MOZIONE GRANDE PESCARA