Elezioni comunali Chieti: sarà ballottaggio Di Primio (37%) - Febo (30,2%)

CHIETI. Sarà ballottaggio alle elezioni comunali di Chieti fra il sindaco uscente Umberto Di Primio sostenuto dal centro destra e il candidato del centro sinistra Luigi Febo.

Nessun vincitore al primo turno ma la città dovrà aspettare ancora due settimane prima di conoscere il nome del nuovo sindaco e la composizione del Consiglio comunale.

I candidati a sindaco sono otto. Il dato aggiornato alle 9 di questa mattina è relativo a 44 sezioni su 57 e vede Di Primio al 36,4%, Febo al 30,1% Ottavio Argenio (5 stelle) all’ 11.4%, Bruno Di Paolo (Giustizia sociale) al 8.16%, Enrico Raimondi (L'Altra Chieti e Sel) al 6,2%, Antonello D'Aloisio (Noi con Salvini e Pli) al 3,1%, Roberto Di Monte (Rinnoviamo Chieti) al 3,1%, Donato Marcotullio (Ideabruzzo) all'1,3%.

L'affluenza al voto è stata del 66,44% per un totale di 30.092 votanti. Saranno determinanti dunque le alleanze e tra due settimane Chieti avrà il suo nuovo sindaco. Saranno dunque quindici giorni intensi per cucire rapporti e intese politiche. Di certo il Movimento 5 Stelle, come suo solito, non appoggerà nessuno dei due candidati al ballottaggio ed entrerà in Consiglio, per la prima volta nella storia della città, come forza di opposizione.

Ottima performance, invece, per il primo cittadino uscente che dopo aver amministrato cinque anni si sta giocando attivamente la possibilità di continuare il suo lavoro raccogliendo al primo turno più voti dello sfidante del centrosinistra, Luigi Febo, sostenuto anche dal governatore della Regione Luciano D’Alfonso.

«Mi voto, voto Di Primio sindaco», aveva scritto ieri il primo cittadino uscente, annunciando che non avrebbe dato alcuna preferenza «per non far torto a nessuno, tutti meritavano per l'impegno e le capacità mostrate d'essere scelti, ma ritengo più corretto fare così».

Di Primio non ha nascosto di credere alla sua riconferma: «ci credo, perché amo Chieti, perché so di aver fatto da sindaco tutto quello che era possibile fare, mi voto anche per quegli amici che dall'India e dalla Cina questa mattina mi hanno inviato il loro in bocca a lupo, lo faccio per tutti quelli che disinteressatamente e con affetto mi sono stati vicino e si sono impegnati per me, lo faccio soprattutto perché Chieti merita di essere libera dalla sinistra, autonoma, senza padroni e, soprattutto, protagonista del proprio futuro».

FEBO PARLA DI CROLLO DEL CENTRODESTRA

«E' evidente il crollo del centrodestra, sceso dal 63% del 2010 al 33%. Credo che i cittadini, con uno schieramento più ampio di candidati sindaci, hanno avuto maggiori possibilità di scelta», ha detto invece Luigi Febo.

«E' evidente lo scontento verso quest'amministrazione, e nel confronto diretto si vedrà la differenza tra noi e quelli che hanno distrutto la nostra città».

Soddisfatto Bruno Di Paolo, leader di Giustizia Sociale sostenuto da tre liste civiche, attestatosi sull'8,53% dei consensi. «Non ho letto i programmi di Febo e Di Primio, ho visto solo porchette e arrosticini». Quanto al ballottaggio, ha aggiunto, «preferisco il corteggiamento delle donne, se proprio ci tengono a corteggiarci per il ballottaggio siamo qui».

DI PRIMIO: «CONFERMATE LE NOSTRE PREVISIONI»

«Un risultato che ci aspettavamo e che conferma le nostre previsioni». E' quanto ha dichiarato il sindaco uscente, candidato del centrodestra, Umberto Di Primio.

«Nel 2010 non c'era il Movimento 5 Stelle, il candidato sindaco Bruno Di Paolo appoggiava lo schieramento del centrodestra e quindi era con noi. Alla luce di queste considerazioni - ha aggiunto Di Primio - il centrodestra riconferma tutti i voti del 2010 e non vanno fatti i confronti con il passato. Abbiamo messo in campo solo una parte delle nostre forze e in questi 15 giorni che ci separano dal ballottaggio punteremo a recuperare ma non faremo alleanze se non un Patto con i cittadini. Il centrosinistra non va oltre il risultato che aveva ottenuto nel 2010 e ha gia' messo in campo tutte le risorse su cui poteva contare».

DI PRIMIO CHIUDE AL 37%

Umberto Di Primio, sindaco uscente candidato del centrodestra, sfidera' dunque, al ballottaggio del 14 giugno, Luigi Febo, candidato sindaco del centrosinistra.

Questi i risultati definitivi dello scrutinio delle 57 sezioni del capoluogo: Di Primio 37% pari a 10.606 voti; Febo 30,28% pari a 8.678 voti; Ottavio Argenio, candidato del M5S, 11.8% pari a 3176 voti; Bruno Di Paolo 8,58% pari a 2459 voti; Enrico Raimondi (Sel-L'altra Chieti) 5,86% pari a 1681 voti; Antonello D'Aloisio (Noi con Salvini-Pli) 3,20% pari a 916 voti; Roberto Di Monte 2,75% pari a 787 voti; Donato Marcotullio 1,26% pari a 360 voti.





Candidati sindaco e liste Voti % Voti % Seggi DI PRIMIO UMBERTO 10.606 37,00 FORZA ITALIA 3.198 11,44 NUOVO CENTRO DESTRA 2.552 9,12 LISTA CIVICA - IDENTITÀ TEATINA 1.939 6,93 UNIONE DI CENTRO 1.759 6,29 LISTA CIVICA - NOI DOMANI 907 3,24 FRATELLI D'ITALIA-AN-ALTRI 224 0,80 Totale 10.579 37,84

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 36,90 FEBO LUIGI 8.678 30,27 PARTITO DEMOCRATICO 4.176 14,93 LISTA CIVICA - CHIETI PER CHIETI 2.018 7,21 CENTRO DEMOCRATICO 1.167 4,17 LISTA CIVICA - CHIETI DOMANI 662 2,36 POPOLARI PER L'ITALIA-ALTRI 593 2,12 ITALIA DEI VALORI 323 1,15 LISTA CIVICA - CHIETI FACILE 183 0,65 Totale 9.122 32,63

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 31,82 ARGENIO OTTAVIO 3.176 11,08 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 2.538 9,07 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 8,85 DI PAOLO BRUNO MARIO 2.459 8,57 LISTA CIVICA - GIUSTIZIA SOCIALE 1.536 5,49 LISTA CIVICA - BRUNO DI PAOLO SINDACO 724 2,58 LISTA CIVICA - POLO DELLE BRAVE PERSONE 70 0,25 Totale 2.330 8,33

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 8,12 RAIMONDI ENRICO 1.681 5,86 LISTA CIVICA - L'ALTRA CHIETI 788 2,81 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 713 2,55 Totale 1.501 5,36

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 5,23 D'ALOISIO ANTONELLO 916 3,19 NOI CON SALVINI 582 2,08 P.LIBERALE ITALIANO 208 0,74 Totale 790 2,82

% calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 2,75 DI MONTE ROBERTO 787 2,74 LISTA CIVICA - RINNOVIAMO CHIETI 716 2,56 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 2,49 MARCOTULLIO DONATO 360 1,25 LISTA CIVICA - IDEABRUZZO PER CHIETI 378 1,35 % calcolata sui voti validi ai candidati a sindaco 1,31

Totale voti candidati sindaco 28.663 Totale voti liste 27.954 Schede bianche 220 0,73 % Schede nulle 1.161 3,85 % Schede contestate e non assegnate 48 0,15 %