Ente Manifestazioni Pescaresi, «il Comune tiene segreti i documenti ufficiali»

PESCARA. Risposte parziali e non soddisfacenti dopo 7 mesi di attesa e una diffida.

Il Movimento 5 Stelle nei mesi scorsi ha diffidato il presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, Raffaele De Ritiis, e il sindaco Marco Alessandrini. Risultato? Il dirigente Fabio Zuccarini del Comune di Pescara ha inviato ai grillini una parte della documentazione richiesta relativa all'Ente Manifestazioni Pescaresi «ma noi volevamo altro» e non sono stati ancora accontentati.



Le richieste fatte dai consiglieri pentastellati vogliono far luce sull’attività dell’Ente e sull’utilizzo dei fondi erogati dal Comune per garantire l’attività di questa realtà così conosciuta in città.

Ente morale privato, i cui soci a pari diritto sono il Comune di Pescara, la Provincia di Pescara, la Camera di Commercio di Pescara e la Fondazione Pescarabruzzo, gestisce due strutture, il Teatro Dannuzio e l'Auditorium Flaiano, di cui organizza la programmazione estiva.

«Se come ci è stato segnalato, l’Ente recepisce finanziamenti superiori ai 200mila euro, questi dovrebbero essere comunicati sia nel bilancio che sulle piattaforme digitali del comune», spiega Massimiliano Di Pillo. «Inoltre è importante che ci consegnino una copia conforme dei contratti stipulati con gli artisti, con le agenzie degli artisti, con i consiglieri dei consigli di amministrazione, con i presidenti, con gli amministratori delegati relativi al periodo 2008-2014, ivi compresi i contratti dei progetti “Archeos” e “Backstage...on stage” e l'elenco spese dettagliato di tutti i viaggi effettuati negli Stati Uniti per la promozione del Festival Jazz».

E poi ancora i Cinquestelle vogliono conoscere il numero dei biglietti pagati per ogni spettacolo della stagione 2014, il numero dei biglietti omaggio per ogni spettacolo per la stagione 2014, l’ elenco dei contributi degli sponsor dettagliato per ognuno di essi degli ultimi tre anni, l'elenco dettagliato dei debiti contratti dall'Emp negli ultimi tre anni, l’elenco dei prestiti e dei fidi bancari negli ultimi tre anni e la situazione di cassa dell'Emp ad oggi

«Il presidente dell'Ente, Raffaele De Ritis ha negato questi documenti», continua il consigliere Di Pillo «sostenendo, che lui “non è il padrone dell'Emp” e che i soci dell'Emp, ovvero il Comune di Pescara, la Provincia di Pescara, la Fondazione PescarAbruzzo e la Camera di Commercio non si sono ancora, (dopo 195 giorni) espressi in merito».