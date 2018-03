Chieti, cosa vogliono i cittadini? «Trasparenza, attenzione all’ambiente e trasporti migliori»

CHIETI. Il Movimento 5 Stelle Chieti ha sottoposto alla cittadinanza un questionario “Se io fossi sindaco di Chieti” per capire quali siano per i cittadini le priorità dell’amministrazione comunale che si accinge a guidare la città dopo le elezioni del 31 maggio.

Il questionario è stato consegnato in forma cartacea nei vari banchetti organizzati nella città. Non sorprendono le percentuali: al primo posto c’é la richiesta di maggiore trasparenza, al secondo posto maggiore attenzione su ambiente e salute seguito da miglioramenti sulla mobilità cittadina, rafforzamento di politiche culturali e turistiche e politiche sociali.

«Dai dati é evidente la volontà dei cittadini di riappropriarsi di Chieti attraverso opere di riqualificazione», spiega Ottavio Argenio, candidato sindaco M5S, «come ad esempio l’istituzione di nuove zone pedonali (la più gettonata é nell’area di San Giustino e Corso Marrucino), accompagnata da una programmazione puntuale di orari di accesso al centro storico con il potenziamento del servizio di trasporto pubblico; una rinnovata attenzione per i temi ambientali con il suggerimento, come già previsto dal nostro programma, di incentivi economici per coloro che si mostrano più attenti nella raccolta differenziata; attenzione puntata anche sulla sicurezza dei cittadini con l’istituzione di tavoli di lavoro con Prefetto e Questura per cercare di arginare la delinquenza locale; infine i teatini, che hanno interagito con noi tramite il questionario, auspicano ad un potenziamento dell’offerta culturale e turistica della nostra città che guardi soprattutto all’enogastronomia e ai percorsi turistici religiosi e artistici e ad un ritorno ad un commercio più vicino possibile al Km0 e alla distribuzione locale. Tutti temi che sono stati toccati dal Programma del Movimento 5 Stelle che dimostra, ancora una volta, di essere l’unica vera espressione della volontà di cambiamento avanzata dai cittadini».

Intanto oggi alle 18 sotto i portici di Corso Marrucino e nei pressi dell’Infopoint, inizierà la raccolta delle firme per la presentazione della lista dei candidati del Movimento 5 Stelle di Chieti.