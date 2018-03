Comune de L'Aquila, Capri nuovo assessore alle Opere Pubbliche

L'AQUILA. Maurizio Capri è il nuovo assessore alle Opere pubbliche del Comune dell'Aquila. Questa mattina il sindaco del capoluogo, Massimo Cialente, ha firmato l'attribuzione delle deleghe ereditate da Alfredo Moroni dopo una lunga vacatio e l'interim dello stesso sindaco. Dopo la nomina in Giunta Capri decade come consigliere, al suo posto subentrerà il primo dei non eletti nella lista del Partito democratico, il giovane Alessandro Mucciante. Cambio della guardia, di conseguenza, anche per la carica di capogruppo democrat fin qui esercitato dall'avvocato: al suo posto subentrerà Stefano Palumbo.

La nomina di Capri è stata possibile solo dopo che ieri, in aula consiliare, è stata approvata la delibera di variante al piano regolatore sulle aree bianche, che norma urbanisticamente 7,3 milioni di metri quadrati di territorio senza regole da trent'anni. La surroga con Mucciante, infatti, era stata fin qui rimandata per non dover rallentare l'approvazione della variante dovendo compiere i controlli di trasparenza sul possesso di aree bianche nei confronti del nuovo ingresso di consigliere. Le deleghe complete di Capri sono: Sicurezza del territorio, Attività estrattive; Igiene pubblica e gestione integrata dei rifiuti e delle acque del territorio comunale; Ecologia: politiche per la tutela e valorizzazione dell'ambiente; Opere pubbliche, Patrimonio e verde pubblico; Manutenzione ordinaria e straordinaria comunale; Lavori pubblici; Parchi giardini, Boschi e patrimonio naturale, arredo urbano; Cimiteri comunali; Gestione dei cimiteri comunali e dei servizi cimiteriali; Manutenzione del patrimonio, Gestione progetto C.a.s.e. e Map e Gemellaggi.

LA GIUNTA E LE DELEGHE

Il sindaco dell’Aquila Massimo Cialente ha provveduto ad una parziale modifica nell’assetto della giunta, con l’ingresso di Maurizio Capri nell’esecutivo e alcuni cambiamenti nell’assegnazione delle deleghe. Di seguito il quadro aggiornato:

MASSIMO CIALENTE Sindaco dell'Aquila con deleghe al:

Piano Strategico - Città Territorio - Società partecipate e relativo controllo analogo e strategico - Rapporti con le Università - Protezione Civile - Sanità, R.A. e R.S.A. comunali - Politiche per la gestione della Struttura Istituzione Centro Servizi per Anziani - Sviluppo sostenibile (D.L.gs 152/2006) - Gestione amministrativa e finanziaria del compendio immobiliare del Progetto CASE e Map

NICOLA TRIFUOGGI Vice Sindaco

Assessore alla Trasparenza, con deleghe in materia di Trasparenza - Centrale di Committenza - Polizia municipale – Contenzioso - Smart City L’Aquila Città Intelligente - Energia, Qualità energetica e Fonti rinnovabili

ELISABETTA LEONE

Assessore alle Risorse umane, con deleghe in materia di: Politiche per le risorse umane e rapporti con le parti sociali - Informatizzazione, digitalizzazione e innovazione tecnologica - Riorganizzazione e ammodernamento della struttura comunale - Semplificazione amministrativa - URP - Rapporti con l'Organismo indipendente di valutazione - Comitato Unico di Garanzia - Comunicazione - Cultura, Rapporti con le Istituzioni Culturali, Grandi eventi culturali – L’Aquila Capitale Italiana della Cultura.

LELIO DE SANTIS

Assessore al Bilancio con deleghe in materia di: Bilancio - Tributi – Programmazione economica – Gestione del Patrimonio - Servizi anagrafici e materie delegate per conto dello Stato - Affari generali e istituzionali - Politiche per lo sviluppo dei turismi - Usi Civici.

EMANUELA DI GIOVAMBATTISTA

Assessore alle Politiche Sociali con delega in materia di: Politiche Sociali; Welfare; Politiche educative e scolastiche; Asili Nido; Politiche per gli Studenti universitari; Politiche Giovanili; Politiche per gli Anziani; Politiche Abitative; Politiche per l'Immigrazione; Diritti di Cittadinanza, Politiche Comunitarie.

PIETRO DI STEFANO

Assessore alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione Territoriale con deleghe in materia di Politiche Urbanistiche ed Edilizia: Ricostruzione - Urbanistica - Pianificazione (strutturale, operativa e attuativa) - Ripianificazione di cui agli artt. 2, co. 12 /bis e 14, co. 4 bis della L. 77/09 - Opere provvisionali e Smaltimento Macerie - Rapporti con gli Organi della ricostruzione, con i soggetti e gli strumenti della pianificazione sovraordinata - Infrastrutture - Ricostruzione dei Beni Storici, Artistici, Monumentali - Rapporti con le Amministrazioni e gli Organi dello Stato preposti alla relativa tutela - Coordinamento Piani e Programmi di fonte comunale - Pianificazione e realizzazione degli interventi sulle aree comunali del Progetto CASE - Donazioni nazionali ed internazionali – Ispettorato Urbanistico – Infrastrutture Gran Sasso d’Italia.

EMANUELA IORIO

Assessore allo Sport e Tempo libero, con deleghe in materia di: Sport - Gestione degli impianti sportivi - Politiche sociali dello Sport - Aeroporto dei Parchi - Pari Opportunità - Bilancio di Genere – Grandi Eventi Sportivi

FABIO PELINI

Assessore all’Assistenza alla popolazione, con deleghe in materia di: Assistenza alla popolazione - Ricostruzione partecipata - Politiche del lavoro - Partecipazione e applicazione degli istituti della partecipazione – Città della Pace - Riorganizzazione dei tempi e degli orari della città

GIANCARLO VICINI

Assessore alla Pianificazione Commerciale e Attività Produttive con delega in materia di: Attività produttive e SUAP; Commercio; Politiche del credito; Polo fieristico ed eventi fieristici; Pianificazione commerciale. Agricoltura - Randagismo - Diritti degli animali - Attività Venatorie.

MAURIZIO CAPRI

Assessore alla Sicurezza del Territorio: Attività estrattive - Igiene pubblica e gestione integrata dei rifiuti e delle acque del territorio comunale - Ecologia: politiche per la tutela e valorizzazione dell’ambiente - Opere pubbliche, Patrimonio e Verde pubblico - Manutenzione ordinaria e straordinaria comunale - Lavori pubblici - Parchi e Giardini, Boschi e Patrimonio naturale, arredo urbano - Cimiteri comunali - Gestione dei Cimiteri comunali e dei servizi cimiteriali - Manutenzione del Patrimonio e Gestione progetto C.A.S.E. e M.A.P. - Gemellaggi