Lanciano, Urbanistica: opere per 8 milioni, entro un mese iter della variante al Prg

LANCIANO. Entro 30 giorni potrà partire l’Iter della Variante al Prg, uno strumento che nasce per dare piena applicazione al Prg approvato nei mesi scorsi.

«La Variante che contiene anche il Piano dei Servizi nasce per dare risposte strategiche ai canali di sviluppo della città», commentano Leo Marongiu, segretario Pd Lanciano e l’assessore all’Urbanistica Pasquale Sasso. I due spiegano: «con la Variante, inoltre, cercheremo di dare una risposta definitiva al problema che si è verificato nelle fattispecie che riguardano anche il Circolo Tennis di Lanciano sul PRG, una realtà che in questi anni, guidata da un uomo di straordinaria correttezza e passione come Giancarlo Staniscia, ha dato lustro sportivo alla Città di Lanciano».

«In questi anni abbiamo lavorato sia su strumenti di programmazione, che su opere infrastrutturali che la città aspetta da anni – prosegue l’assessore Sasso -. Abbiamo approvato il PRG ed ora che abbiamo ricevuto la micro-zonazione sismica dalla Regione possiamo far partire l’Iter di Variante; abbiamo ricevuto l’autorizzazione sostitutiva alla micro-zonazione anche per il P.I.I. che nel giro di 15 giorni potremmo portare all’approvazione definitiva dopo aver anche contro-dedotto le osservazioni pervenute. A livello di opere infrastrutturali abbiamo dato risposte per quasi 8 milioni di euro, di cui 5 sono relativi all’inizio dei lavori ed all’ultimazione prevista entro questa estate della nuova ala del Cimitero comunale. Quanti cittadini avevano pagato senza aver visto nemmeno far partire i lavori? Abbiamo dovuto rifare da capo gli atti amministrativi di un’opera, ereditata anche questa, ma bloccata. Abbiamo dovuto realizzare, con 700 mila euro il nuovo blocco 17 del Cimitero perché non c’erano più posti».

In via di realizzazione, per una somma di 750 mila euro, ci sono 6 appartamenti di edilizia convenzionata, in Via Spataro, con locali destinati anche a fini sociali ed a canone concordato.

In via di realizzazione c’è la rotatoria all’ingresso della città, con un progetto elaborato da questa amministrazione e finanziato dalla Regione per 600 mila euro.

Hanno risposto circa 125 ditte, al bando di gara scaduto giorni fa, per realizzare il primo lotto del parcheggio di Sant’Egidio/Ripe di Civitanova per un importo di 370 mila euro e per 90 posti auto.

«Stiamo predisponendo gli atti», continua Sasso, «per mettere a gara, entro 30 giorni, il prolungamento di Via Bergamo che costituirà una via parallela di ingresso alla città dalla zona di “Mascitti fino alla nuova Stazione Sangritana” con un impegno di 350 mila euro ed una progettualità avviata da questa amministrazione.

Abbiamo, inoltre, pubblicato un avviso di gara per la realizzazione di un’altra rotatoria di ingresso alla città nella zona del Todis, bivio Villa Martelli, per un importo di 200 mila euro».



Un ulteriore, importante intervento, può venire inoltre da una promessa di finanziamento dalla Regione Abruzzo per un progetto cofinanziato da 1,5 milioni di euro per il quartiere Santa Rita per l’adeguamento delle strutture infrastrutturali del quartiere e per altri 2 interventi di edilizia residenziale a canone concordato.