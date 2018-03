Sasi, dopo i rinvii a giudizio la polemica: «i sindaci rimuovano immediatamente Scutti»

LANCIANO. La notizia del rinvio a giudizio del presidente Scutti e di due ex consiglieri di amministrazione della Sasi fa scattare la richiesta di dimissioni.

Ieri il gip del tribunale di Lanciano ha rinviato a giudizio questa mattina il presidente della Sasi Domenico Scutti, l’ex vicepresidente Vincenzo Palmerio e l’ex consigliere Giuseppe Di Vito imputati per false comunicazioni sociali in concorso.

Per loro il processo comincerà il prossimo 21 ottobre.

«Al netto della “presunzione d’innocenza”», spiega Amanda De Menna, del Comitato Acqua Bene Comune Lanciano, «la notizia avvalora e rafforza sempre più le richieste di un netto cambio di rotta per la Sasi e per la gestione dell’acqua in Provincia di Chieti, portate avanti in questi anni dal Forum Abruzzese dei Movimenti per l’Acqua Pubblica e dai Comitati Acqua Bene Comune locali. Sin dalla prima assemblea riunitasi per votare il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, abbiamo chiesto ai sindaci di non interessarsi soltanto alla loro rappresentanza politica in CdA, ma di mettere al centro il “bene comune” e la sua tutela».



La precedente gestione Scutti, insiste De Menna, «è apparsa sempre più discutibile sotto tantissimi aspetti, dalla netta e totale chiusura verso le istanze della cittadinanza e dei comitati, al mancato rispetto dei referendum del Giugno 2011 e della dovuta restituzione della remunerazione del capitale ai cittadini; dalla gestione del personale a quella economica. Mentre i cittadini e le cittadine della Provincia di Chieti soffrono ogni estate (e non solo) una sempre più cronica mancanza d'acqua nelle case (le conseguenze delle recenti perturbazioni meteo, con addirittura quattro rotture in successione nel lancianese dimostrano una volta di più, in maniera incontrovertibile, l’urgenza di porre mano alle reti idriche) - i sindaci di PD, PDL e UDC hanno svolto tre assemblee della SASI, interessandosi unicamente della spartizione delle poltrone nel nuovo CdA, arrivando a riconfermare la propria fiducia in Domenico Scutti, sulla cui gestione già varie indagini della magistratura erano in corso e che adesso – dopo questo rinvio a giudizio – finirà direttamente in un’aula di tribunale».



«La magistratura farà il suo corso, e siamo ben consci che per la legge italiana nessuno è colpevole fino alla sentenza definitiva», continua De Menna, «ma l’attuale rotta non può proseguire. I sindaci di Pd, Pdl e Udc – se ancora hanno un seppur minimo interesse al “bene comune” Acqua e ad una sua gestione limpida, chiara e trasparente, si riuniscano immediatamente e rimuovano questo Consiglio di Amministrazione, su cui gli avvisi di garanzia di questi giorni pesano come macigni. Diano avvio ad un netto cambio di rotta e scelgano le migliori professionalità possibili, lontani da interessi particolari e di partito. Persone che tutelino i cittadini e le cittadine, che perseguano il rispetto dei referendum del giugno 2011 e diano compimento alla fusione ISI-SASI, eliminando anche quest’ulteriore clamorosa situazione, già ampiamente censurata dalla Regione e non è in linea con la normativa nazionale».