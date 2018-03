Alberghiero De Cecco, necessari lavori. Trasloco in vista per studenti e dipendenti

PESCARA. La Labortec, la ditta incaricata di effettuare le verifiche tecniche all’interno della palazzina A dell’istituto alberghiero De Cecco di Pescara, in via dei Sabini, ha consegnato i risultati delle analisi eseguite sugli intonaci.

Secondo quanto emerge dal report, lo stabile dove nei giorni scorsi tre giovani sono rimasti feriti a causa del crollo dell’intonaco del soffitto di un’aula, non presenta problemi di natura strutturale, ma si ritiene comunque opportuno il rifacimento degli intonaci in diverse aule dislocate nei vari piani dell’istituto.

«Pur non essendo emerse particolari criticità, infatti, dopo l’incidente avvenuto lo scorso 18 febbraio anche noi siamo convinti della necessità di procedere in tal senso», spiega il presidente della Provincia, Antonio Di Marco, «per garantire agli studenti di poter tornare quanto prima a svolgere lezione all’interno della palazzina A in totale serenità».

Nel frattempo, ovviamente, l’edificio interessato dal cantiere non potrà essere occupato dal personale scolastico, dai docenti e dagli studenti e, quindi, per permettere il normale svolgimento delle lezioni l’intera comunità scolastica sarà trasferita in una sede provvisoria.



«Insieme al dirigente scolastico Paolo Buzzelli», spiega Di Marco, «stiamo valutando la soluzione meno impattante e più efficace, che sarà comunicata agli studenti e alle famiglie entro fine settimana».

Fino a quel giorno, l’attività didattica continuerà ad essere garantita attraverso il doppio turno.

Per quanto riguarda il trasferimento, invece, ciò che è certo è che Provincia provvederà, come già fa per i convittori, al servizio navetta necessario ai ragazzi per raggiungere i laboratori.

«Comprendiamo il disagio che vivranno i ragazzi», continua Di Marco, «ma si tratta di un disagio purtroppo necessario, che, assicuriamo, non si protrarrà a lungo. Tra avvio della procedura di individuazione della ditta e esecuzione dei lavori, contiamo di chiudere il cantiere quanto prima possibile, entro, al massimo, due mesi».