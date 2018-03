Scuola: Bracco, «subito tavolo tecnico lavori all'Agrario di Alanno»

ALANNO. Il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Leandro Bracco, ha presentato una risoluzione urgente per impegnare il Presidente della regione D'Alfonso all'immediata istituzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti della Provincia di Pescara per verificare la concreta disponibilita' della somme necessarie a co finanziare il progetto di miglioramento sismico del convitto dell'Istituto Tecnico Agrario Cuppari di Alanno. Bracco ricorda che il progetto, gia' fornito di tutta la documentazione tecnica necessaria per accedere ai fondi FAS, rientrava in quelli del "Piano Scuola Abruzzo decreto Chiodi", con il quale era stato programmato un intervento migliorativo e di messa in sicurezza con manutenzione straordinaria dell'Istituto di Agraria Cuppari di Alanno (PE) per un importo pari a 1.038.460,00 euro, di cui 270.000,00 quale quota obbligatoria a carico della Provincia di Pescara..

Il 24 febbraio scorso, pero', si e' svolto un vertice con i presidi delle scuole dell'hinterland pescarese, organizzato dalla Provincia di Pescara, durante il quale e' stato redatto un piano di interventi scolastici con contributo regionale e provinciale dove e' emersa la mancanza proprio del progetto relativo al convitto Itas di Alanno (Pe).

«Considerato che l'Istituto di Alanno rappresenta un'eccellenza culturale e storica per la nostra regione e considerata l'imminente scadenza dei bandi europei- continua Bracco- ho ritenuto opportuna la presentazione di una risoluzione urgente per chiedere che sia fatta chiarezza sulla disponibilita' dei fondi, anche per porre fine ai disagi che i ragazzi dell'istituto agrario subiscono da oltre un anno, in quanto sono costretti a vivere in un ostello privo di qualsiasi elemento che rappresenti un normale campus scolastico».