Rifiuti: Appello per L'Aquila, «gestione deve restare pubblica»

L’AQUILA. Oggi il Consiglio comunale dell'Aquila discute l'adesione all'Agir, la nuova Autorita' deputata alla gestione dei rifiuti, istituita dalla legge regionale 36/2013 che rappresenterà l'insieme dei Comuni abruzzesi.

«Un atto dovuto - afferma in una nota il gruppo consiliare Appello per L'Aquila - che dovrebbe portare a una gestione dei rifiuti piu' efficiente sul territorio regionale, organizzata attraverso sub-ambiti provinciali».

Una volta a regime, sara' l'Agir ad affidare il servizio a soggetti in grado di operare su tali dimensioni, in conformita' alle norme vigenti in materia di servizi pubblici (con affidamento diretto a societa' in house, oppure a privati tramite gara ad evidenza pubblica, o infine con procedura a doppio oggetto per la scelta di un socio privato di societa' a capitale misto).

«Siamo convinti - si legge nella nota - che la gestione dei rifiuti urbani debba rimanere in mano pubblica e debba scongiurare in particolare il coinvolgimento di soggetti privati gestori di discariche e inceneritori che evidentemente traggono profitto dallo smaltimento dell'indifferenziato e non hanno interesse alla sua riduzione. Un principio sancito anche dalla Legge di iniziativa popolare 'Rifiuti Zero' che abbiamo sostenuto e che proprio in questi giorni passa all'esame della Commissione Ambiente in Parlamento».

Per questo Appello per L’Aquila chiede l'impegno dell'amministrazione comunale a promuovere in qualita' di capoluogo la riorganizzazione di un soggetto pubblico provinciale per la gestione dei nostri rifiuti.

Il gruppo chiede anche che si apra su questo punto, numeri alla mano, «un confronto serio tra tutti i vari attori, forze politiche, lavoratori e aziende, per poter disegnare la giusta strategia. L'Amministrazione ad oggi pare affrontare la vicenda come un 'affare privato' e i risultati sono, purtroppo, sotto gli occhi di tutti. Siamo molto preoccupati, inoltre, delle ultime scelte che hanno portato a una consistente riduzione del capitale sociale dell'Asm, impoverita da governi poco lungimiranti che continuano a rimandare gli investimenti sulla diffusione di pratiche virtuose e sulla realizzazione di impianti di prossimita'. Cosa si aspetta ad attivare centri di raccolta dove i cittadini siano incentivati a conferire i propri rifiuti? Perche' la piattaforma ecologica autorizzata da quasi 2 anni e che dovrebbe servire un bacino di circa 100.000 abitanti nel comprensorio aquilano ancora non entra in funzione?. A nostro avviso, e' questo genere di iniziative a rendere un gestore piu' efficiente e competitivo. La sensazione - conclude Appello per L'Aquila - e' che, ancora una volta, si navighi a vista e manchi una seria pianificazione degli interventi che potrebbero salvaguardare il servizio pubblico e garantire alla citta' e al territorio risultati esemplari in termini di sostenibilita' ambientale».