Rifiuti Pineto, ai cittadini il kit per la raccolta differenziata

PINETO. Un nuovo ecocalendario, una nuova sezione del sito web del Comune dedicata al mondo dell'ambiente, una consegna quartiere per quartiere del kit per la raccolta differenziata, e una applicazione che a breve sarà presentata alla cittadinanza.Queste le novità sul mondo dell'ambiente della città di Pineto, presentate dall'assessore delegato Laura Traini e il sindaco Robert Verrocchio.Partirà mercoledì 14 la distribuzione del kit semestrale per la raccolta differenziata che avverrà quartiere per quartiere, ed andrà avanti sino a domenica 18.«Abbiamo voluto fornire questo servizio supplementare ai cittadini - ha spiegato l'assessore Traini - per renderli più autonomi, ed è anche un modo per rendere tutti noi più responsabili sull'utilizzo delle buste. Ovviamente stiamo studiando anche sistemi per venire incontro alle famiglie più numerose».Nel kit, che sarà consegnato da AmConsorzio, oltre ad una fornitura di sei mesi di buste per organico, carta e plastica, sarà fornito anche il nuovo ecocalendario cittadino.«Lo abbiamo voluto rendere più snello fornendo al tempo stesso informazioni aggiuntive per una corretta raccolta differenziata», ha aggiunto l'assessore. Oltre alla consegna straordinaria delle buste, rimarrà comunque aperto come di consueto l'ecosportello di AmConsorzio di via Garibaldi, per permettere a tutti di avere a disposizione il nuovo kit. In funzione anche un nuovo numero verde dal quale ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta raccolta differenziata e per chiedere lo smaltimento degli ingombranti e degli elettrodomestici. Il calendario della distribuzione dei kit sarà diffuso con locandine su tutto il territorio comunale e sarà a disposizione sul sito web del Comune.In più, a disposizione dei cittadini anche una nuova sezione sul sito web del Comune denominata Pineto Ambiente, in cui ci saranno tutti i dati sul settore.«Abbiamo voluto questa nuova sezione per offrire la massima trasparenza possibile sia sul mondo dei rifiuti sia sul mondo dell'ambiente in generale - ha spiegato Traini - Già da oggi saranno a disposizione alcuni dati importanti e stiamo inserendo sempre nuovi dati per tutte le sezioni».A breve, inoltre, Pineto avrà a disposizione la sua applicazione per la raccolta differenziata. A portata di smartphone ci saranno tutte le informazioni relative alla raccolta e all'ecocalendario.«È un servizio sul quale stiamo lavorando e che sarà pronto al più presto, perché dobbiamo essere al passo con i tempi e dobbiamo fornire un servizio all'altezza anche ai nostri turisti, che avranno tutte informazioni necessarie per fare correttamente la raccolta differenziata - ha dichiarato l'assessore Traini - Il nostro obiettivo è differenziare sempre di più, perché questo è il primo modo per poter risparmiare sulle tariffe. È un compito che sta a tutti noi. Pineto parte già da un'ottima base. Quest'anno abbiamo avuto circa il 63 per cento di raccolta differenziata. Dobbiamo puntare a fare sempre meglio, ed è per questo che vogliamo offrire tutti gli strumenti per differenziare al meglio, e in futuro abbiamo in cantiere diversi appuntamenti per sensibilizzare sempre di più su questo tema cruciale».