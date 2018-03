Primarie Chieti, vince Febo: sarà il candidato sindaco centrosinistra

CHIETI. E' Luigi Febo, 49 anni, architetto, ex assessore comunale ai Lavori pubblici e attuale consigliere comunale del Pd, il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Chieti, che si terranno nella primavera 2015.

Febo si è affermato alle primarie, svoltesi oggi, con 1.861 voti su Marco Marino, 53 anni, dottore commercialista, pure del Pd, consigliere comunale ed ex assessore, che ha avuto 1448 voti.

Al voto sono andate 3415 persone. Per Febo si erano spesi nelle ultime giornate di campagna elettorale il presidente della Regione, Luciano D’Alfonso, e il sottosegretario Camillo D’Alessandro. Questi ha continuato a fare campagna elettorale per il suo candidato fino all’ultimo. Domenica ha invitato su Facebook tutti i suoi amici a sostenere Febo «perché non conosco una persona che ami Chieti più di lui».

Marino, invece, poteva contare sul sostegno del vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, che però, visto anche il suo ruolo politico, non si è schierato apertamente.

«Grazie a tutti e due i candidati. Ora si riparte ‪#‎insieme per una nuova sfida, vincere le elezioni 2015 contro l’attuale amministrazione di centro-destra. Buon lavoro!», è il messaggio sulla pagina Facebook delle primarie a Chieti.

Febo invece ha scritto : «grazie infinitamente a tutti voi. La vittoria di oggi è anche e soprattutto vostra, è la vittoria del cambiamento».

«E’ un traguardo che conferma quanto di buono è stato costruito in 10 anni di lavoro sempre in mezzo alla gente, per progettare l’idea di cambiamento che ora possiamo, dobbiamo realizzare», come ha confermato emozionato lo stesso Febo al termine dello spoglio.

«Le primarie di ieri 14 dicembre lo hanno dimostrato», aggiunge, «portando alle urne circa il doppio delle persone rispetto a 5 anni fa, un dato eccezionale se poi confrontato con gli ultimi risultati nazionali, a conferma di due aspetti, ovvero la voglia di cambiamento che ci viene richiesta dall’elettorato teatino e, senza ombra di dubbio, la novità politica che stiamo già proponendo».

«Grazie quindi infinitamente, di cuore a tutti i cittadini che sono venuti a votare, sia me che l’amico Marco Marino, dimostrando in primis interesse per la propria, la nostra città. E ringrazio anche tutti gli amici del partito che mi hanno sempre sostenuto, anche nei momenti di maggiore difficoltà. La vittoria è anche e soprattutto di tutti voi, è la vittoria del cambiamento».



«Grazie di cuore a tutti quanti mi hanno sostenuto in questa breve ma intensa esperienza delle elezioni primarie», ha commentato invece Marino. «Crediamo nel progetto Chieti Città Unica e lo porteremo avanti. Congratulazioni a Luigi Febo. Adesso siamo tutti proiettati per raggiungere la vittoria nelle elezioni amministrative».

TUTTI I NUMERI

Brecciarola: 177 votanti. 119 Febo; 55 Marino; 3 Nulle

Chieti Scalo Centro: Seggio 1 299 votanti. 158 Febo; 135 Marino; 6 Nulle

Seggio 2 411 votanti. 212 Febo; 189 Marino; 10 Nulle

Chieti Scalo Madonna Delle Piane: 513 votanti. 361 Febo; 126 Marino; 26 Nulle

Filippone: 551 votanti. 240 Febo; 286 Marino; 25 Nulle.

Chieti Centro: Seggio 1: 470 votanti; 234 Febo; 227 Marino; 9 Nulle

Seggio 2: 404 votanti; 208 Febo; 194 Marino; 2 Nulle

Seggio 3: 590 votanti; 328 Febo; 239 Marino; 23 Nulle