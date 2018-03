Montesilvano, «commercianti abbandonati». La protesta dei 5 Stelle

MONTESILVANO. Sopralluogo dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle hanno fatto un sopralluogo su viale Abruzzo per verificare i gravi problemi che i commercianti della zona devono affrontare ogni giorno per portare avanti le loro attività.

Si tratta di una delle vie commercialmente più importante della zona, ci sono diverse attività commerciali, alcune risalgono agli anni settanta. C’è un po’ di tutto: tabacchi, bar, parrucchieri, lavanderie, estetista, negozi di detersivi e generi alimentari, pizzerie e tanti altri.

«Nel percorrerla, assieme ai commercianti», racconta il consigliere comunale Gabriele Straccini, «abbiamo notato che è impossibile fare attività in questo luogo e che chi tiene aperto un negozio sarebbero da premiare».

Quali sono i problemi da risolvere?

«La prima cosa che salta agli occhi», contesta Staccini, «è la insufficiente illuminazione, se non ci fossero le vetrine dei negozi a fare un po' di luce sarebbe davvero difficile percorrerla. Si rischierebbe di farsi male inciampando nei quasi inesistenti marciapiedi. Dove esistono, sono piccoli e malridotti e una signora ci ha raccontato la sua disavventura di quando e' caduta facendosi molto male. Altro problema riguarda la sede stradale dove sono ubicati i tombini che, a detta di alcuni manifestanti, emanano cattivi odori soprattutto in estate. Abbiamo potuto constatare che nonostante da molti giorni non piova sono pieni di acqua e , come documentiamo nelle foto, non e' certo acqua piovana....Ci fanno notare anche che strade meno "importanti" a livello commerciale, oppure strade dove il commercio è totalmente assente, sono già' state riqualificate. Queste problematiche a Montesilvano le ritroviamo in molte strade».

«L 'illuminazione , i marciapiedi adeguati e a norma, la manutenzione stradale sono fondamentali per una questione di sicurezza e incolumità delle persone», insiste Straccini.

«Noi porteremo queste istanze all' amministrazione sperando in un intervento rapido ed efficace, la nostra città non può fare a meno delle piccole attività commerciali, alcuni presenti da moltissimi anni. Essi rappresentano l' ossatura che regge l'economia della città con la sua naturale vocazione turistica e commerciale».