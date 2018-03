Montesilvano, presentati ufficialmente i due neo assessori Cozzi e D’Onofrio

MONTESILVANO. Presentazione ufficiale venerdì mattina per i due neo assessori della Giunta de Comune di Montesilvano, Lucia D'Onofrio e Valter Cozzi.

«La squadra è ora completa – ha commentato il sindaco Francesco Maragno in conferenza stampa-. Sono sicuro che le alte competenze e la professionalità di Lucia D'Onofrio e Valter Cozzi sapranno dare un ricco contributo a questa Amministrazione e alla intera città».

Soddisfatta, Lucia D'Onofrio, commercialista e revisore contabile per numerose aziende pubbliche e private del territorio, ha commentato: «ringrazio innanzitutto il sindaco Francesco Maragno che ha manifestato nei miei confronti una fiducia inaspettata e tutti coloro che mi accompagneranno in questo progetto. Montesilvano è una città che presenta numerose problematiche anche dovute alla fase economica che stiamo vivendo. Spero che il mio ingresso in questa Giunta possa rappresentare un apporto positivo nell'individuare le migliori soluzioni. Metterò a disposizione tutta la mia formazione e professionalità per partecipare attivamente al percorso di risanamento che Montesilvano deve intraprendere».

Sulla stessa lunghezza d'onda il neo assessore Valter Cozzi che ha ringraziato «il sindaco per l'incarico che ha voluto conferirmi, ma soprattutto il mio gruppo consiliare e le persone che ci hanno supportato in campagna elettorale. Spero che si possano lasciare le polemiche alle spalle, che tutti possano ritrovare la giusta serenità e remare nella stessa direzione, per lavorare seriamente sui progetti di vero interesse per la città. Non c'è più nemmeno un minuto da perdere, ecco perché già nelle prossime settimane mi recherò a Roma al Ministero per l'Ambiente per affrontare questioni di primaria importanza per Montesilvano».

Il primo cittadino ha inoltre dato il suo benvenuto a Valentina Di Felice che, prima dei non eletti del gruppo Ncd/Udc, a partire dalla prossima seduta, che si terrà il 14 novembre, entrerà ufficialmente in Consiglio Comunale al posto di Valter Cozzi.

LE DELGHE

Lucia D'Onofrio: Commercio, Attività produttive, Patrimonio e Valorizzazione comunale; Valter Cozzi: Lavori Pubblici e Politiche Ambientali; Ottavio De Martinis, vicesindaco: Sport, Politiche Sociali e della Casa, Manifestazioni, Eventi, Cultura, Protezione Civile e Polizia Locale; Leo Brocchi: Urbanistica, Edilizia e Demanio, Pianificazione Territoriale e Suap; Paolo Cilli: Manutenzione e Servizi, Verde Pubblico, Igiene Urbana, Turismo e Servizi Cimiteriali; Maria Rosaria Parlione: Pubblica Istruzione, Asili Nido, Sanità, Politiche Giovanili e della Terza Età, Associazionismo, Attuazione del Programma, Edilizia e Refezione Scolastica, Progettazione Comunitaria.