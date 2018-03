Scuola di musica Montesilvano, aperte le iscrizioni aspettando il nuovo direttore

MONTESILVANO. Sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo anno accademico della Scuola Civica di Musica di Montesilvano. Molti i corsi offerti per studenti dai 4 anni in su, anche per questo nuovo anno dedicato alla musica. L’offerta formativa riguarda la musica classica e quella Jazz e Moderna.

L’indirizzo classico si sviluppa in 5 livelli: quello propedeutico, rivolto ai bambini dai 4 ai 6 anni, quello iniziale, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, il livello A (elementare) dagli 11 ai 13 anni, il livello B (medio) dai 14 ai 16 anni e il livello C (avanzato), dai 16 ai 18 anni (3 anni).



Alla fine dell’Anno Accademico per i livelli propedeutico e iniziale l’insegnante compila una scheda informativa, per i livelli A – B- C il passaggio agli anni successivi dello stesso livello avviene per determinazione didattica, mentre il passaggio da un livello ad un altro avviene dopo il superamento di un esame di passaggio con Commissione esaminatrice, che si svolge in 2 sessioni, estiva e autunnale. Nel dipartimento Classico, gli iscritti potranno scegliere i corsi di flauto traverso, oboe, clarinetto, sassofono, tromba e trombone del dipartimento degli strumenti a fiato. Nel dipartimento di strumenti ad arco e corda la scelta è tra il violino, la viola, il violoncello, la chitarra classica e l’arpa. La scuola offre anche corsi di pianoforte, fisarmonica, strumenti a percussioni, canto lirico e propedeutica musicale.



Nell’ambito dell’indirizzo jazz e moderno, i corsi sono di flauto traverso, clarinetto, sassofono, tromba e trombone, chitarra elettrica e acustica, basso elettrico, tastiere digitali, pianoforte moderno, batteria e percussioni, fisarmonica e canto leggero. I corsi inizieranno a partire dal primo ottobre.

«La scuola civica di musica di Montesilvano – commenta l’assessore alla cultura Ottavio De Martinis – anche quest’anno offre un’ampia varietà di corsi. Victor Hugo diceva “La musica esprime ciò che è impossibile da dire e su cui è impossibile tacere”. Ritengo che i giovani debbano coltivare le loro passioni e trovare il loro modo di esprimersi e lo studio di uno strumento musicale è senza dubbio la strada giusta».

Per informazioni e per formalizzare le iscrizioni, la Segreteria sarà aperta tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle 14 alle 20. Numero telefonico: 085 4481338



IL NUOVO DIRETTORE

Intanto il Movimento 5 Stelle si chiede chi valuterà i curricula per nominare il nuovo direttore artistico della scuola. I candidati che hanno presentato entro il 22 agosto scorso la domanda di partecipazione verranno valutati nel merito dal CDA della stessa Scuola di Musica, così come recita lo statuto della nuova scuola.

«Ma se il cda in questione e' stato azzerato, chi provvedera' alla valutazione e selezione? Chi provvederà alla selezione e alla valutazione?», domandano i grillini. «Il quesito che ci poniamo e che si pongono i cittadini è del tutto lecito, dato che all'interno dell'avviso stesso non c'è nessun richiamo al fatto di un CDA inesistente, nè, tantomeno, si fa riferimento alla formazione di una commissione adeguatamente competente per effettuare la selezione stessa».

Il Movimento annuncia che chiederà l'elenco dei partecipanti «e soprattutto vigileremo sulla metodologia di scelta degli stessi. La trasparenza in questo caso sarà fondamentale affinché tutti abbiamo ad essere ugualmente tutelati professionalmente».