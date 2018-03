Pescara, approvate mozioni per aiuti alla marineria e salvezza Tar Pescara

PESCARA. Questa mattina Consiglio comunale estremamente tecnico a Pescara.

Sono state approvate due delibere, una relativa alla costituzione della Commissione elettorale, l’altra al numero e alla composizione delle Commissioni consiliari permanenti.

Nella Commissione elettorale sono stati eletti i consiglieri comunali Pagnanelli e Padovano per la maggioranza e Pastore per l'opposizione.

Nella delibera delle Commissioni permanenti, le Commissioni sono state ridotte a 11, con l'accorpamento della Commissione Sport e quella Sanità e di quella Statuto e Affari Generali. Diminuiti anche i numeri dei Consiglieri Comunali partecipanti, portati a quattordici.

Nella stessa seduta sono stati presentati anche tre ordini del giorno, uno relativo agli aiuti alla marineria pescarese e due all'attivazione di iniziative dirette a scongiurare la chiusura della sezione distaccata del Tar di Pescara, tutte votate all'unanimità dall'assise Comunale.

Nelle giornate di lunedì e martedì verranno elette tutte le Presidenze e vice-Presidenze delle Commissioni, che saranno presiedute nella prima convocazione dal presidente del Consiglio Comunale, Antonio Blasioli, così da permetterne la riunione ed il lavoro già dalla giornata di giovedì.

«E' un lavoro frenetico – ha dichiarato il presidente Blasioli -, scandito da tempi velocissimi, ma è necessario insediare le Commissioni consiliari il prima possibile per permettere a tutti i Consiglieri Comunali il confronto e di lavorare sulle delibere da portare in Consiglio. Auspico che le stesse siano convocate per temi rilevanti che incontrino l'interesse della città e che il lavoro prodotto sia utile alla collettività anche per lo snellimento dei lavori dell'aula. Auguro a tutti, quindi, un buon lavoro e lancio un appello ai consiglieri, affinché le commissioni si svolgano nella massima correttezza e collaborazione, ma soprattutto nel rispetto di tutti i cittadini di Pescara».

INTANTO PERO’ A ROMA PDL E PD VOTANO PER LA SOPPRESSIONE

Intanto a Roma il Movimento 5 Stelle, con un emendamento a prima firma di Andrea Colletti, ha chiesto di eliminare dal decreto-legge sulla PA del Governo Renzi la disposizione che prevede la soppressione delle sezioni distaccate dei TAR, fra cui quella di Pescara.

«In Commissione Giustizia, nonostante gli annunci a livello locale di tutte le forze politiche, soltanto il Movimento 5 Stelle e Sel hanno votato contro il parere della maggioranza a favore della soppressione del TAR di Pescara», denuncia Colletti. «I cittadini devono sapere che il PD e Forza Italia - denuncia Colletti - dicono una cosa, ma poi votano tutt'altro».

«La chiusura della sede distaccata diPescara - aggiunge Colletti - creerà costi ulteriori per i cittadini pescaresi. Questa generale soppressione è l'ennesimo tampone frettoloso a dei problemi strutturali che andrebbero affrontati con maggiore serietà, per non andare a pregiudicare ulteriormente il diritto alla giustizia dei cittadini».

1. STATUTO - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

Personale- Coordinamento delle attività Amministrative e degli uffici comunali- Servizi condivisi e rapporti con Società ed Enti partecipati- Decentramento- Servizi Demografici ed Elettorali- Innovazione Tecnologica e Centro Elaborazione Dati- Autoparco- Contenzioso- Gestione ufficio relazione con il pubblico.





PARTITO DEMOCRATICO Presutti-Perfetto-Di Carlo-Zuccarini

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Pignoli

LIBERALI-CD-POPOLARI Bruno

S.E.L. Santroni

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Albore Mascia-Antonelli

MOVIMENTO 5 STELLE Di Pillo

N.C.D. Cremonese

PESCARA FUTURA Masci





2. CULTURA E TURISMO



Turismo- Grandi eventi-Cultura- Gestione strutture culturali e museali-Politiche Giovanili- Rapporti con Fondazioni,Enti ed Associazioni Culturali- Relazione con il mondo dell’Università.



PARTITO DEMOCRATICO Presutti-Longhi-Di Giampietro-Kechuod

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Pignoli

LIBERALI-CD-POPOLARI Padovano Lacche’

S.E.L. Santroni

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Albore Mascia- D’incecco

MOVIMENTO 5 STELLE Sabatini

N.C.D. Cremonese

PESCARA FUTURA Masci





3. AMBIENTE E PARCHI CITTADINI



Ambiente ed Energia- Politiche di sviluppo per la raccolta differenziata- Agenda XXI- Istituzione e Gestione dell’Eco Sportello-Istituzione e Gestione del Centro di educazione ambientale- Difesa della costa e risanamento del fiume Pescara- Parco fluviale- Recupero spazi golenali- Manutenzione arredo e Verde urbano.





PARTITO DEMOCRATICO Natarelli-Perfetto-Di Carlo-Di Giampietro

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Pignoli

LIBERALI-CD-POPOLARI Padovano Lacche’

S.E.L. Santroni

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Antonelli- Seccia

MOVIMENTO 5 STELLE Alessandrini Erika

N.C.D. Pastore

PESCARA FUTURA Masci



4. SPORT E SANITA’

Sanità- Rapporti delegati con il comitato ristretto dei Sindaci ASL- Prevenzione Sociale e Sanitaria- Monitoraggio Ambientale, Acustico e Depurazione- Protezione Civile- Sport- Gestione Manutenzione grandi impianti sportivi-Gestione e Manutenzione impianti sportivi minori- Grandi eventi sportivi- Promozione dello sport nelle scuole-Edilizia Sportiva.



PARTITO DEMOCRATICO Pagnanelli-Natarelli-Zuccarini-Di Giampietro

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Pignoli

LIBERALI-CD-POPOLARI Bruno

S.E.L. Martelli

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA D’Incecco -Seccia

MOVIMENTO 5 STELLE Di Pillo

N.C.D. Pastore

PESCARA FUTURA Masci



5. FINANZE



Tributi- Affissioni e Pubblicità- Espropriazioni- Privatizzazioni- Controllo di Gestione- Finanze- Bilancio- Programmazione Economica- Economato- Gestione Patrimonio Immobiliare- Politiche Comunitarie.





PARTITO DEMOCRATICO Longhi-Giampietro-Di Carlo- Kechuod

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Pignoli

LIBERALI-CD-POPOLARI Bruno

S.E.L. Martelli

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Antonelli-Seccia

MOVIMENTO 5 STELLE Sabatini

N.C.D. Testa

PESCARA FUTURA Masci



6. COMMERCIO E POLITICHE DEL LAVORO



Rapporti con le libere professioni- Sportello Unico per le Attività Produttive- Politiche del Lavoro- Commercio- Artigianato e Industria-Piano Carburanti- Pesca- Mercato Ittico- Mercati per il Commercio fisso- Mercati per il Commercio Ambulante- Esercizi Pubblici.



PARTITO DEMOCRATICO Gaspari-Giampitero-Perfetto-Kechuod

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Pignoli

LIBERALI-CD-POPOLARI Padovano Lacche’

S.E.L. Martelli

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Seccia-Rapposelli

MOVIMENTO 5 STELLE Sabatini

N.C.D. Testa

PESCARA FUTURA Masci



7. POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE



Pari Opportunità- Volontariato Solidarietà e Sussidiarietà Orizzontale- Politiche dell’Accoglienza nella legalità- Associazionismo e Aggregazione Sociale- Azioni di contrasto al disagio giovanile- politiche e tutela del mondo animale- Sviluppo Assistenza domiciliare- Istituzione e Gestione sportello Handicap- Asili Nido- Politiche a sostegno della Famiglia e dell’Infanzia- Pubblica Istruzione- Mense Scolastiche- Edilizia scolastica.



PARTITO DEMOCRATICO Pagnanelli-Natarelli-Zuccarini- Di Giampietro

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Teodoro

LIBERALI-CD-POPOLARI Bruno

S.E.L. Santroni

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA D’incecco-Rapposelli

MOVIMENTO 5 STELLE Di Pillo

N.C.D. Testa

PESCARA FUTURA Masci



8. LAVORI PUBBLICI



Lavori Pubblici - Polizia Municipale - Sicurezza e Politica Cimiteriale.



PARTITO DEMOCRATICO Pagnanelli-Gaspari-Presutti-Giampietro

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Teodoro

LIBERALI-CD-POPOLARI Bruno

S.E.L. Martelli

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Albore Mascia-D’incecco

MOVIMENTO 5 STELLE Alessandrini Erika

N.C.D. Testa

PESCARA FUTURA Masci



9. CONTROLLO E GARANZIA



PARTITO DEMOCRATICO Presutti-Di Carlo-Zuccarini-Kechuod

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Teodoro

LIBERALI-CD-POPOLARI Bruno

S.E.L. Santroni

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Albore Mascia- D’incecco

MOVIMENTO 5 STELLE Di Pillo

N.C.D. Cremonese

PESCARA FUTURA Masci



10. GRANDI INFRASTRUTTURE E MOBILITA’



Riqualificazione Aree di Risulta- Grandi Infrastrutture portuali ed aeroportuali- Riqualificazione delle aree periferiche- Trasporti- Mobilità Urbana- Completamento del progetto filoviario- Piano Traffico-Piano Parcheggi- Piano Demaniale Comunale.



PARTITO DEMOCRATICO Pagnanelli-Gaspari- Longhi- Perfetto

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Teodoro

LIBERALI-CD-POPOLARI Padovano Lacche’

S.E.L. Santroni

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Antonelli- Rapposelli

MOVIMENTO 5 STELLE Alessandrini Erika

N.C.D. Pastore

PESCARA FUTURA Masci



11. GESTIONE DEL TERRITORIO



Urbanistica- Piano Regolatore Generale- Accordi di Programma- Programmi complessi- Programmi speciali- Programmi e Piani di Sviluppo Urbani- Regolamento edilizio- Norme Tecniche di attuazione- Piano Regolatore portuale- Demanio marittimo- Realizzazione Programmi in accordo con i Comuni limitrofi- Edilizia residenziale Privata- Edilizia residenziale Pubblica.





PARTITO DEMOCRATICO Natarelli-Gaspari-Longhi-Giampietro

SCEGLI PESCARA LISTA TEODORO Teodoro

LIBERALI-CD-POPOLARI Padovano Lacche’

S.E.L. Martelli

PESCARA INSIEME BENE COMUNE Berardi

PERSONE COMUNI PER PESCARA Scurti

FORZA ITALIA Antonelli- Rapposelli

MOVIMENTO 5 STELLE Alessandrini Erika

N.C.D. Cremonese

PESCARA FUTURA Masci