Fossacesia, Di Giuseppantonio assegna le deleghe ad assessori e consiglieri

FOSSACESIA. Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha assegnato le deleghe agli assessori e formalizzato le collaborazioni con i Consiglieri di maggioranza.

A Paolo Sisti, cui ha conferito l’incarico di vice sindaco, spettano Attività produttive, Turismo, Pubblica Istruzione, Sviluppo e valorizzazione dell’impiantistica sportiva.

A Maria Vittoria Tozzi Politiche per la cultura e la creatività, Eventi e manifestazioni, Biblioteca, Progetti europei, Associazionismo, Partecipazione popolare. A Maria Angela Galante Solidarietà, Politiche sociali, Politiche Giovanili e per la Famiglia, Interventi a favore dei diversamente abili, Politiche per l’integrazione, Fossacesiani all’Estero; a Raffaele Di Nardo Politiche per lo Sviluppo Sostenibile, Ambiente, Energia, Igiene Urbana, Politiche per la Salute, Protezione Civile, Tutela degli Animali.

Sono stati attribuiti ambiti di stretta collaborazione ad alcuni Consiglieri comunali. Danilo Petragnani supporterà il sindaco nelle tematiche relative ai Lavori Pubblici e alla Viabilità. Lorenzo Santomero nelle tematiche relative alle Politiche per l’Agricoltura, alla Città d’identità (Città del vino e Città dell’olio) ed alla Promozione di Fossacesia Città Digitale.

Infine, Viviana Giammarino supporterà il sindaco nelle tematiche relative allo Sport ed al Tempo libero e Cristina Pocetti nelle tematiche relative alla frazione di Villa Scorciosa.

Restano di competenza del sindaco Di Giuseppantonio tutte le altre materie non assegnate formalmente agli assessori, nonché Urbanistica e Marketing Territoriale, Risorse umane e finanziarie, Trasparenza e Semplificazione, Sicurezza e Polizia locale.

RICOGNIZIONE FINANZIARIA

In queste settimane, prima di provvedere all’assegnazione delle deleghe, la nuova Amministrazione comunale ha operato una ricognizione della situazione finanziaria dell’Ente, che sarà resa pubblica nei prossimi giorni, e dello stato dell’arte delle attività amministrative per avviare un piano di lavoro «che punti a raggiungere risultati concreti ed utili e a focalizzare le priorità per i cittadini di Fossacesia».

«Siamo pronti per portare avanti i nostri obiettivi e far ripartire Fossacesia – afferma il sindaco Di Giuseppantonio - la squadra della Giunta è definita e coinvolgeremo i consiglieri di maggioranza in tutte le problematiche che man mano ci troveremo ad affrontare. Ai Consiglieri di minoranza chiederò collaborazione, abbiamo tutti un unico comune denominatore: servire la nostra città. Non posso che augurare un buon lavoro e il massimo impegno a tutti i miei collaboratori».