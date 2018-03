Comuni: sindaco Teramo distribuisce deleghe di giunta

TERAMO. Il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, ha ufficializzato questa mattina, alla vigilia del primo consiglio comunale in programma nel pomeriggio, le deleghe ai 9 assessori della sua giunta.

Il primo cittadino ha mantenuto per sé i rapporti con le aziende partecipate, quali Teramo ambiente, Ruzzo e Consorzio rifiuti e la pianificazione dei progetti strategici, mentre ha affidato ai nomi nuovi di questo esecutivo, Marco Tancredi (Ncd), Francesca Lucantoni (Futuro In) e Valeria Misticoni (Ncd), rispettivamente le deleghe al Commercio, alla Cultura e al Sociale.

L'importante responsabilità del Bilancio è stata assegnata all'ex assessore provinciale al Lavoro, Eva Guardiani (Futuro In), mentre dei precedenti assessori riconfermati, l'unico che cambia settore è Mario Cozzi (Ncd) che dalle Attività produttive passa all'Urbanistica. Deleghe confermate per i rappresentanti di Futuro In, Piero Romanelli (Scuola) e Rudy Di Stefano (Manutenzioni e in più la gestione dei Parchi fluviali), per Giorgio Di Giovangiacomo di Al Centro per Teramo (Lavori Pubblici) e, infine, per Mirella Marchese di Forza Italia (Personale e Anagrafe), che è anche il nuovo vicesindaco, incarico per la prima volta nella storia della città affidato a una donna.

Sulle polemiche di questa settimana seguite all'assegnazione degli assessorati, con l'esclusione della lista civica Popolari per Teramo dell'ex vicesindaco Dodo Di Sabatino Martina, il sindaco Brucchi ha tagliato corto: «La politica ha le sue regole - ha detto - e la prima è che l'interesse comune viene prima dell'interesse personale. Il tempo delle polemiche è finito perchè gli unici giudici sono i cittadini e gli imputati in genere vengono condannati dopo i processi».

SINDACO

Rapporti con le società partecipate: Team, Ruzzo, Mote;

Farmacia Comunale

Sicurezza e Polizia Municipale

Pianificazione Strategica

URP



MARCHESE MIRELLA - Vice Sindaco

Affari generali

Affari legali

Personale ed organizzazione dei servizi

Servizi amministrativi relativi ai LLPP

Contratti ed appalti

Servizi demografici

Anagrafe, stato civile, servizio elettorale, autentiche, atti notori

Rapporti con il Consiglio Comunale

Pari opportunità

GUARDIANI EVA

Bilancio e programmazione economica

Controllo di gestione

Contabilità generale

Provveditorato ed economato

Entrate tributarie

Imposta pubblicitaria ed affissioni

Occupazione suolo pubblico

Revisione della spesa

Razionalizzazione delle procedure amministrative e dei procedimenti

Trasparenza amministrativa

Informatizzazione

CED

e-government

ROMANELLI PIERO

Pubblica istruzione e servizi connessi al diritto allo studio

Assistenza scolastica

Rapporti con l'Università

DI STEFANO RUDY

Cura, decoro e manutenzione della città

Strade

Patrimonio ERP

Scuole

Pubblica illuminazione

Gestione e cura del verde pubblico, dei parchi urbani e lungofiume

Ambiente

Programmazione e gestione del ciclo integrato dei rifiuti

Controllo, manutenzione e chiusura della discarica la Torre

Piano di attuazione del Patto dei Sindaci

Politiche per il benessere animale Protezione civile

Patrimonio

Rapporti con quartieri e frazioni

DI GIOVANGIACOMO GIORGIO

Lavori pubblici

Pianificazione, progettazione, direzione lavori delle opere pubbliche

Attività di coordinamento degli interventi intersettoriali dei PISU

Rapporti con aziende concessionarie di energia , gas ed acqua

Traffico,

Trasporti

Mobilità urbana

Autoparco

Centro storico ed arredo urbano

LUCANTONI FRANCESCA

Cultura

Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città

Cult

Indirizzo ed attività del cartellone unico degli eventi

Laboratorio per le attività culturali

Sport e rapporti con le associazioni sportive

Politiche giovanili e laboratorio permanente per le politiche giovanili



MISTICONI VALERIA

Attività sociali

Politiche per la persona, minori e terza età

Politiche socio assistenziali

Servizio civile

Politiche per la famiglia

Immigrazione

Politiche per il lavoro

Politiche comunitarie e rapporti internazionali

COZZI MARIO

Urbanistica

Pianificazione

Iniziative pubblico privato

VIA

Piano particolareggiato centro storico

Edilizia economico popolare e residenziale pubblica

Piano di insediamento produttivo

Piano di zonizzazione acustica

Housing sociale e politiche per la casa

Gestione sportello unico per il pubblico: SUE e SUAP

Toponomastica

TANCREDI MARCO

Politiche del commercio

Tavolo permanente per il commercio

Regolamentazione movida e attività commerciali di pubblico intrattenimento

Industria , artigianato, agricoltura

Gestione amministrativa dei mercati

Turismo

Marketing territoriale e promozione dei prodotti tipici locali