Manifestazioni estive, il Comune di Spoltore apre un nuovo bando

SPOLTORE. Approvato il programma provvisorio delle iniziative che animeranno la città di Spoltore fino al 30 settembre prossimo.

Inoltre l’amministrazione comunale ha dato mandato al Settore ‘Servizi alla Persona e Contenzioso’ di predisporre un altro bando aperto a tutte le Associazioni iscritte all’Albo comunale, per arricchire ulteriormente il calendario delle manifestazioni estive.



Le proposte dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 giugno.

«Intanto, è già pronto il calendario provvisorio delle iniziative passate al vaglio dell’Amministrazione – ha affermato la consigliera con delega alla Cultura Francesca Sborgia. Gli eventi, in linea con gli

obiettivi dell’Ente, spaziano dall’arte alla cultura, dal teatro alla musica, dallo sport alla natura».

A inaugurare il calendario delle manifestazioni estive è stata la kermesse “I colori del Territorio”, dell’omonima associazione culturale, le cui iniziative sono in programma in questi giorni fino al 23 giugno.

Nel periodo che va dal 26 giugno al 26 luglio si svolgerà un ‘Torneo di calcetto’, nella scuola elementare di Spoltore, organizzato dall’Associazione ‘Spoltorestatesport e Cultura’.

Dal 30 luglio al 2 agosto si terrà la ‘Settima Rassegna Internazionale del Folclore’, dell’Associazione ‘Coro Folk Spoltore’, in Piazza Largo del Borgo. Laboratori didattici, esposizione di prodotti locali e momenti di

socialità condivisa verranno organizzati dalla ‘Pro Loco di Spoltore’, per il prossimo mese di luglio, negli spazi della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

L’1, il 2 e il 3 agosto, in Via Valle Carbone, si svolgerà la terza edizione di ‘Notti della Brigante’, a cura

dell’Associazione Fontevecchia. La seconda edizione di ‘Incontri in Musica’, organizzata dall’Accademia musicale di Spoltore, si terrà nei giorni: 27 giugno, all’Arca; 28, 30 giugno e 1 luglio, nella piazzetta

di Via Parigi a Villa Raspa. L’Associazione ‘La Centenaria’ propone una serie di iniziative: la mostra fotografica ‘Bellabruzzo’, in programma dal 26 luglio al 24 agosto (location da definire); ‘I giorni della

musica’, previsti per l’8, il 9 e il 10 agosto in Piazza D’Albenzio; ‘La serata della spoltoresità’, che dovrebbe svolgersi il 22 agosto, sempre in Piazza D’Albenzio, e la proiezione di film nell’ambito della rassegna

‘Nuovo cinema Valentino’, prevista per settembre, nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso. L’Associazione artistica e culturale ‘Santa Teresa’ organizza la mostra fotografica ‘Tra passato e presente,

l’ambiente intorno a noi’, nei giorni 29, 30 e 31 agosto a Santa Teresa.