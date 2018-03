Fossacesia, Di Giuseppantonio torna sindaco: «realizzo un sogno»

FOSSACESIA. Paolo Sisti (vice sindaco), Raffaele Di Nardo, Maria Angela Galante, Maria Vittoria Tozzi: sono questi i componenti la Giunta comunale di Fossacesia nominati dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, ufficializzati nel corso dell'affollata cerimonia d'insediamento del Consiglio comunale.

Il sindaco ha prestato giuramento dando così il via alla legislatura 2014-2019. Alla cerimonia hanno partecipato il prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, e il presidente dell'Unione di Comuni "Città della Frentania e Costa dei Trabocchi", nonché sindaco di Paglieta, Nicola Scaricaciottoli.

Per i prossimi cinque anni il Consiglio comunale di Fossacesia, composto al 50% da donne, sarà così composto: Lista civica Per Fossacesia con Enrico Di Giuseppantonio Sindaco: Cristina Pocetti (Capogruppo), Paolo Sisti, Maria Vittoria Tozzi, Danilo Petragnani, Maria Angela Galante, Raffaele Di Nardo, Lorenzo Santomero, Viviana Giammarino. Lista civica Fossacesia Città Attiva: Fausto Stante (Capogruppo), Fabrizio D’Amario, Ilaria Santeusanio. Lista civica Fossacesia Libera: Mariella Arrizza (Capogruppo).

Il sindaco Di Giuseppantonio ha precisato che ne prossimi giorni saranno rese note le deleghe attribuite agli assessori e anche ai Consiglieri: «auspico inoltre una collaborazione fattiva anche da parte delle minoranze, poiché vi sono alcune scelte strategiche che inevitabilmente dovranno vederci impegnati nella stessa direzione per il bene della nostra città».

Nel suo discorso di insediamento il sindaco Di Giuseppantonio ha ricordato il contributo dei fossacesiani nel mondo: «tornare a fare il sindaco di Fossacesia è un sogno che si rinnova, che ho sempre tenuto vivo nel mio cuore. Sarò il sindaco di tutti, da oggi si riparte davvero - conclude il sindaco Di Giuseppantonio - Le porte del Palazzo comunale saranno aperte per tutti quei cittadini che, con i loro suggerimenti, vorranno contribuire per far tornare grande Fossacesia».