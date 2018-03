Orsogna, ecco la nuova Giunta Di Fabrizio Montepara

ORSOGNA. Sarà presentata sabato prossimo, 7 giugno, alle ore 11, la nuova squadra di governo che amministrerà Orsogna (Chieti). In occasione della seduta di insediamento del Consiglio comunale, in Municipio, il neo sindaco Fabrizio Montepara comunicherà i nomi dei componenti della Giunta, scelti rispettando le indicazioni degli elettori e garantendo la presenza femminile.

Questi gli assessori e le deleghe assegnate: Vincenzo Cicolini (vice sindaco, delegato a Urbanistica, Parco dell'Annunziata, Attività produttive e Commercio), Nicolò Pinto (Agricoltura e Protezione civile), Rocco Cipollone (Lavori pubblici e Viabilità), Giovanna Ferrante (Pubblica istruzione, Cultura e Turismo).

Montepara si è riservato altre deleghe che assegnerà in seguito agli altri consiglieri comunali di maggioranza e creerà uno “staff del Sindaco”, del quale faranno parte i candidati non eletti della lista civica “Liberi per Orsogna”, al fine di coinvolgere tutte le forze disponibili nella gestione delle attività.

Domenica 8 giugno, dalle ore 20 in piazza Mazzini, la lista “Liberi per Orsogna” - che ha vinto le elezioni comunali del 25 maggio scorso con il 60,91% dei consensi - terrà una festa di ringraziamento, alla quale tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

«Sono molto soddisfatto del modo in cui, tutti insieme, abbiamo delineato l'assetto di governo - commenta il sindaco Montepara -. Vi è grande entusiasmo e voglia di partecipazione nel nostro gruppo, soprattutto in quanti sono alla prima esperienza amministrativa. Accanto ai dodici componenti della lista, che hanno garantito il massimo impegno, ciascuno mettendo a disposizione le proprie competenze, ci saranno i cittadini: li ascolteremo e coinvolgeremo direttamente nelle scelte importanti del nostro programma, attraverso incontri e consultazioni. Saremo un’Amministrazione molto aperta: in queste settimane ho notato la forte attenzione delle persone, soprattutto dei giovani, per i temi che riguardano l’intera comunità, una voglia di esserci, di essere coinvolti. Sono sicuro che insieme sapremo dare le risposte che Orsogna si aspetta».