Varata la nuova giunta di Città Sant’Angelo: Fabbiani vicesindaco

CITTA’ SANT’ANGELO. A soli 7 giorni dall’esito delle elezioni amministrative partiti e consiglieri hanno trovato «pieno accordo» per la nomina della nuova Giunta e del Vicesindaco di Città Sant’Angelo.

La nuova amministrazione riconfermata è quella del sindaco Gabriele Florindi che oggi ha varato la nuova giunta in tempi brevi così come aveva promesso di fare.

Da domani verrà convocato il primo Consiglio Comunale di insediamento, previsto per il 10 giugno alle ore 18.00.

«La concertazione iniziale», ha spiegato Florindi, «si è svolta nel pieno rispetto delle volontà di ognuno e sono state anche considerate le tanto note “quote rosa” con la presenza in Giunta di due assessori donna su cinque. La volontà comune è di coinvolgere tutti gli eletti in quella che deve diventare l’amministrazione che forgerà la nuova classe dirigente di Città Sant’Angelo, ecco dunque perché si prevede una turnazione degli incarichi a metà mandato, questo, nel pieno rispetto degli accordi presi con la cittadinanza».

Dunque le nomine:

- Assessore delegato vicesindaco, Alice Fabbiani, con deleghe: Attività produttive, commercio, risorse umane, lavoro, ambiente, promozione culturale e turismo, politiche giovanili.

- Assessore Denia Di Giacomo, con deleghe: programmazione finanziaria e tributi, Stato civile e Servizi demografici, Gemellaggi, Sanità e Partecipate.

- Assessore Ignazio Pratenze, con deleghe: Promozione attività sportive, Viabilità e Trasporto, Sicurezza Urbana, Ordine Pubblico e Protezione Civile.

- Assessore Mirko Collevecchio, con deleghe: Urbanistica e Toponomastica.

- Assessore Angelo Ventura, con deleghe: Manutenzione e cura del territorio.