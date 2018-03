Penna Sant’Andrea, varata la nuova giunta comunale

PENNA SAN’TANDREA. Subito al lavoro il nuovo sindaco di Penna Sant’Andrea Severino Serrani che ha battuto lo sfidante Antonio Brunone con il 92,5% delle preferenze.

«Il pensiero subito va ad un grande amico che non c’è più», commenta Serrani, «l’amato sindaco Antonio Fabri scomparso il 14 ottobre scorso, a cui dedico la vittoria, che è senz’altro il frutto del suo lavoro svolto con 35 anni di impegno pubblico a servizio della collettività». Fabri morì improvvisamente per un arresto cardiaco.

È stata intanto varata la nuova giunta, al fianco del sindaco è stata confermata Eleonora Di Francesco in qualità di vice sindaco con deleghe alle attività produttive e politiche sociali. La Di Francesco si è contraddistinta, nella precedente giunta Fabri, nel sociale e negli ultimi mesi ha anche ricoperto le funzioni di sindaco «con grande impegno e professionalità», sottolinea Serrani.

Teresa Giovannucci, già vice sindaco nella giunta Fabri dal 2007 al 2012, è assessore con deleghe all’ambiente e alla ricostruzione post-sisma.

In attesa del primo consiglio comunale fissato per il giorno 9 giugno sono state assegnate le deleghe ai consiglieri: Enrica Fabri alla cultura, Cinzia Saputelli al bilancio, Francesco Paolone alla viabilità, Ottavio Sorrini all’urbanistica e Guido Iezzi alle manutenzioni del patrimonio comunale.

Presto il Consiglio sarà arricchito da altri due membri, Andrea Matani e Michele Basili, i quali prenderanno il posto degli assessori che lasceranno la carica di consigliere, mentre il candidato Mirko Renzitti sarà delegato dal sindaco come consigliere al B.I.M.