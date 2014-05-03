VERSO IL VOTO
A Pineto in quattro per la poltrona di sindaco
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Candidato sindaco
GIANNI ASSOGNA
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Candidato sindaco
SANTINO FERRETTI
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Candidato sindaco
MARTA ILLUMINATI
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Candidato sindaco
ROBERT VERROCCHIO
|IMPEGNO E SVILUPPO
|MOVIMENTO 5 STELLE
|PINETO PARTECIPATIVA
|SCEGLIAMO PINETO
|LUCA DI PIETRANTONIO
|GIANNI CICHELLA
|ANNA D'AMARIO
|CLETO PALLINI
|TIZIANA DI TECCO
|MASSIMILIANO CORDONE
|ADELE BOSICA
|FABIANO ARETUSI
|PIETRO PALOZZO
|SIMONE CRISCUOLO
|FRANCESCA PAVONE
|GIUSEPPE CANTORO
|MARIA ASSUNTA FERRETTI
|MARIA RITA DI BUONAVENTURA
|RITA TRINCHIERI
|ALBERTO DELL'ORLETTA
|IDA NARDI
|CINZIA DI FEBO
|DALIA COLLEVECCHIO
|ROBERTA DI CESARE
|PAOLA ROSINI
|BEATRICE DI PALMA
|RICCARDO ASSOGNA
|DANIELA D'ORAZIO
|GABRIELE MICOLUCCI
|NUNZIA FAGGIANELLI
|IOSELITO IEZZONI
|MASSIMINA ERASMI
|DOMENICO DETTO MIMMO RUGGIERO
|FABRIZIO FERRETTI
|SIMONE DEL SOLE
|ANTONIO FREZZA
|DANIELA GROSSI
|MASSIMILIANO MARTELLA
|ANDREA FUINA
|ERNESTO IEZZI
|PAOLA TRAINI
|ANTONELLA PEPE
|LUIGI ROSCIOLI
|GRAZIANA MANCINI
|FEDERICA FRANCHI
|RANIERO VALENTINI
|LUCA CACCIATORE
|DANIELA MARIANI
|SILVIA SCRIVANI
|GAETANO FERRETTI
|MARCO CORNELI
|GABRIELE MARTELLA
|ANDREA DE LUCA
|ANDREA MEDORI
|EZIO DELLA POETA
|CLAUDIO MONGIA
|FILIPPO D’AGOSTINO
|CONCEZIO AMELII
|ROBERTO DE LUCA
|SABRINA PAVONE
|GABRIELLA GIANNANGELO
|ALESSIO VERZILLI
|ARIANNA PROVVEDUTO
|ANTONELLO SAVINI
|FAFINO MARINI
|LAURA TRAINI
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