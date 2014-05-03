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A Pineto in quattro per la poltrona di sindaco

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A Pineto in quattro per la poltrona di sindaco

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Candidato sindaco
GIANNI ASSOGNA
Candidato sindaco
SANTINO FERRETTI
Candidato sindaco
MARTA ILLUMINATI
Candidato sindaco
ROBERT VERROCCHIO
IMPEGNO E SVILUPPO
 MOVIMENTO 5 STELLE
 PINETO PARTECIPATIVA
 SCEGLIAMO PINETO
LUCA DI PIETRANTONIO GIANNI CICHELLA ANNA D'AMARIO CLETO PALLINI
TIZIANA DI TECCO MASSIMILIANO CORDONE ADELE BOSICA FABIANO ARETUSI
PIETRO PALOZZO SIMONE CRISCUOLO FRANCESCA PAVONE GIUSEPPE CANTORO
MARIA ASSUNTA FERRETTI MARIA RITA DI BUONAVENTURA RITA TRINCHIERI ALBERTO DELL'ORLETTA
IDA NARDI CINZIA DI FEBO DALIA COLLEVECCHIO ROBERTA DI CESARE
PAOLA ROSINI BEATRICE DI PALMA RICCARDO ASSOGNA DANIELA D'ORAZIO
GABRIELE MICOLUCCI NUNZIA FAGGIANELLI IOSELITO IEZZONI MASSIMINA ERASMI
DOMENICO DETTO MIMMO RUGGIERO FABRIZIO FERRETTI SIMONE DEL SOLE ANTONIO FREZZA
DANIELA GROSSI MASSIMILIANO MARTELLA ANDREA FUINA ERNESTO IEZZI
PAOLA TRAINI ANTONELLA PEPE LUIGI ROSCIOLI GRAZIANA MANCINI
FEDERICA FRANCHI RANIERO VALENTINI LUCA CACCIATORE DANIELA MARIANI
SILVIA SCRIVANI GAETANO FERRETTI MARCO CORNELI GABRIELE MARTELLA
ANDREA DE LUCA ANDREA MEDORI EZIO DELLA POETA CLAUDIO MONGIA
FILIPPO D’AGOSTINO CONCEZIO AMELII ROBERTO DE LUCA SABRINA PAVONE
GABRIELLA GIANNANGELO
ALESSIO VERZILLI ARIANNA PROVVEDUTO
ANTONELLO SAVINI
FAFINO MARINI LAURA TRAINI