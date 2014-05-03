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Silvi, Elezioni comunali: ecco tutti i candidati

Corrono in 5 per la poltrona da sindaco

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Silvi, Elezioni comunali: ecco tutti i candidati























      CANDIDATO SINDACO: MARCELLA PALOMBARO

MOVIMENTO 5 STELLE


Valter Nucci
Marco Crò
Andrea Costantini
Gianfranco di Febo
Fabrizio D'Alberto
Vincenzo Gentile
Melissa Spezialetti
Davide Di Febo
Dante Astolfi
Elena Di Luca
Marco Reggimenti
Roberto Di Palma
Loredana Profeta
Rita Di Cesare
Pierpaolo Nerone
Lucia di Marcantonio




       CANDIDATO SINDACO: FRANCESCO COMIGNANI

PD SILVI
 SILVI 2024
 LA TUA SILVI DEMOCRATICA
SILVIO MASSIMI ANNALISA AMMANNATI FIORAVANTE COSTANTINI
NICOLETTA CENTORAME SPLENDORA CAMELI PASQUALE ARLINI
ALESSANDRO CICHELLA NICOLETTA CERQUITELLI TIZIANA CARDINALE
EDOARDO CIPRIANI ANTONIO DEL VECCHIO MOIRA CENTORAME
SIMONA COLATRIANO VINCENZO FLORINDI CARINA COMIGNANI
DONATO DE VICO MARIA ADELA IURESCIA MICHELE DE CAMILLIS
LUIGI DI PAOLANTONIO ANDREA MANCINELLI KEIKE DELLI PASSERI
ALESSANDRO DI PIETRO DORIANO MANCINELLI CARLO DI FEBO
TANIA FLAGELLA GIGLIOLA MERUSI MARIO DI FEBO
FLAVIA FIENI FRATTAROLA ANTONIO OTTAVIANI LINDA ANGELA DI FRANCESCO
LUCIO GIARDINI DOMENICO PALLINI GABRIELE DI STEFANO
MARIA PASQUA MONTEREALE VITO PARTIPILO FEDERICA FORCELLA
MARIA PACCHIONE NAZZARO PELUSI PIETRO LITERIO
FLORIANA PERACCHIA RINALDO PRESUTTI MARIAGRAZIA MARINELLI
MARCO SPITILLI ENRICO TRUBBIANO ALESSIO PARTENZA
FRANCESCO VALENTINI
GIOVANNI ROCCHIO




       CANDIDATO SINDACO: FERRUCCIO BENVENUTI

FORZA ITALIA
 BENVENUTI A SILVI CITTA' NUOVA
ANNAPAOLA MAZZONE SERGIO ADONIDE
VILIANO D'ANTEO EMANUELA BUCCI
GIANNI DI FEBO HEIDY CARERI
MONICA D'AMARIO TIZIANA DI BLASIO
GLORIA MARIANI DANILO DI FEBO
DOMENICO MAZZONE ALDO D'ANGELANTONIO
GIUSEPPE SPEDALE ADIMA LAMBORGHINI
GIORGIA VALENTINI MASSIMO LUPACCHINI
MARTINA VARANI FIORELLA MARCHIONNE
MARCO ANDREONI FRANCESCO ODOARDI
MIRKO PERACCHIA RENATO PACCHIONE
ANGELA CORRADI LUIGI PELUSI
ANGELA TERRA ANTONIO QUARANTA
ROCCO RONCA GABRIELE TUTTOLANI
RONNYE SKIP BANFI SILVIA VINDITTI
ANTONIO D'ISIDORO GILBERTO LUCIO MARINOZZI


       CANDIDATO SINDACO: MICHELE CASSONE

SILVI BELLISSIMA
 INSIEME PER SILVI
MASSIMO LOSACCO VINCENZO PELLICCIONE
ENZO CARLETTI VALENTINA CHIASSOLINI
SARA SERAFINI MATTEO LOMBARDI
GIUSEPPE COMIGNANI CAMILLO DI FRANCESCO
ROBERTO MION GIOVANNA BALDUCCI
LEONE DI FEBO MARTINA GIUBILEO
BRUNO VALENTINI FRANCESCA SANTAVENERE
ALFREDO GIANSANTE EUSTACHIO DAMIANO (UCCIO) ZACCARO
ENZO D'ISIDORO ENRICO CAVALIERE
GIOVANNI (DETTO GIANNI) MAZZA SILVANA IEZZI
MARIA CASASANTA (IN GALIZIA) NICOLA SCIARRETTA
ELVIRA DI BERARDINO SIMONA DI RENZO
GIACOMO DI FEBO
PASQUALE PELUSI
DEBORA MIGLIORELLI
MARTA SCARPONI




      CANDIDATO SINDACO: ENRICO MARINI

UNITI PER SILVI NCD

 FRATELLI D'ITALIA - AN
ALESSANDRO VALLERIANI LUCIANA DI MARCO CRISTIANO VILLANI
CESARE AMMAZZALUPO DOMENICO BOLLI GINEVRA BINNI
SIMONETTA CORNELI ERNESTINO CICHELLA GABRIELE CICHELLA
CHIARA D'AGOSTINO MARIA ANTONIETTA CORRADI CRISTINA COSTANTINI
ANTONIO DEL TRAPPETO RAFFAELE DE LUCA FILOMENA CROCIANI
MARCO DI FILIPPO ANGELA DE MATTEIS ELISABETTA D'ALESSANDRO
ROSANNA DI GIOIA GIUSEPPINA DI GIOVANNI BIBIANA DI FEBO
ANNA RITA DI LORETO PASQUALE D'IGNAZIO STEFANO DI GIANSANTE
MAURIZIO FLAGELLA FRANCESCO DI REMIGIO CLAUDIA DI PIETRO
ANTONIO FOTI GIANCARLO GIULIANO MANUEL LEONZI
NAZZARENO GUARNERI MARIO PAGLIARA NADIA LEONZI
OTTAVIO MENNELLA PAOLO PAVONE GASPARE PISCIELLA
PATRIZIA PALLINI MASSIMO PISCIELLA FILIPPO ROCCHI
PIERLUIGI RUSSO NICOLA RACHINI ALFONSO SCORDELLA
NICOLINO SPITILLI LUCA RAPAGNETTA ANTONIO SCORDELLA
VALENTINA TONELLO SARA TORO FULVIO TESAURO