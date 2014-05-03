VERSO IL VOTO
Silvi, Elezioni comunali: ecco tutti i candidati
Corrono in 5 per la poltrona da sindaco
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CANDIDATO SINDACO: MARCELLA PALOMBARO
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MOVIMENTO 5 STELLE
|Valter Nucci
|Marco Crò
|Andrea Costantini
|Gianfranco di Febo
|Fabrizio D'Alberto
|Vincenzo Gentile
|Melissa Spezialetti
|Davide Di Febo
|Dante Astolfi
|Elena Di Luca
|Marco Reggimenti
|Roberto Di Palma
|Loredana Profeta
|Rita Di Cesare
|Pierpaolo Nerone
|Lucia di Marcantonio
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CANDIDATO SINDACO: FRANCESCO COMIGNANI
|PD SILVI
|SILVI 2024
|LA TUA SILVI DEMOCRATICA
|SILVIO MASSIMI
|ANNALISA AMMANNATI
|FIORAVANTE COSTANTINI
|NICOLETTA CENTORAME
|SPLENDORA CAMELI
|PASQUALE ARLINI
|ALESSANDRO CICHELLA
|NICOLETTA CERQUITELLI
|TIZIANA CARDINALE
|EDOARDO CIPRIANI
|ANTONIO DEL VECCHIO
|MOIRA CENTORAME
|SIMONA COLATRIANO
|VINCENZO FLORINDI
|CARINA COMIGNANI
|DONATO DE VICO
|MARIA ADELA IURESCIA
|MICHELE DE CAMILLIS
|LUIGI DI PAOLANTONIO
|ANDREA MANCINELLI
|KEIKE DELLI PASSERI
|ALESSANDRO DI PIETRO
|DORIANO MANCINELLI
|CARLO DI FEBO
|TANIA FLAGELLA
|GIGLIOLA MERUSI
|MARIO DI FEBO
|FLAVIA FIENI FRATTAROLA
|ANTONIO OTTAVIANI
|LINDA ANGELA DI FRANCESCO
|LUCIO GIARDINI
|DOMENICO PALLINI
|GABRIELE DI STEFANO
|MARIA PASQUA MONTEREALE
|VITO PARTIPILO
|FEDERICA FORCELLA
|MARIA PACCHIONE
|NAZZARO PELUSI
|PIETRO LITERIO
|FLORIANA PERACCHIA
|RINALDO PRESUTTI
|MARIAGRAZIA MARINELLI
|MARCO SPITILLI
|ENRICO TRUBBIANO
|ALESSIO PARTENZA
|FRANCESCO VALENTINI
|GIOVANNI ROCCHIO
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CANDIDATO SINDACO: FERRUCCIO BENVENUTI
|FORZA ITALIA
|BENVENUTI A SILVI CITTA' NUOVA
|ANNAPAOLA MAZZONE
|SERGIO ADONIDE
|VILIANO D'ANTEO
|EMANUELA BUCCI
|GIANNI DI FEBO
|HEIDY CARERI
|MONICA D'AMARIO
|TIZIANA DI BLASIO
|GLORIA MARIANI
|DANILO DI FEBO
|DOMENICO MAZZONE
|ALDO D'ANGELANTONIO
|GIUSEPPE SPEDALE
|ADIMA LAMBORGHINI
|GIORGIA VALENTINI
|MASSIMO LUPACCHINI
|MARTINA VARANI
|FIORELLA MARCHIONNE
|MARCO ANDREONI
|FRANCESCO ODOARDI
|MIRKO PERACCHIA
|RENATO PACCHIONE
|ANGELA CORRADI
|LUIGI PELUSI
|ANGELA TERRA
|ANTONIO QUARANTA
|ROCCO RONCA
|GABRIELE TUTTOLANI
|RONNYE SKIP BANFI
|SILVIA VINDITTI
|ANTONIO D'ISIDORO
|GILBERTO LUCIO MARINOZZI
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CANDIDATO SINDACO: MICHELE CASSONE
|SILVI BELLISSIMA
|INSIEME PER SILVI
|MASSIMO LOSACCO
|VINCENZO PELLICCIONE
|ENZO CARLETTI
|VALENTINA CHIASSOLINI
|SARA SERAFINI
|MATTEO LOMBARDI
|GIUSEPPE COMIGNANI
|CAMILLO DI FRANCESCO
|ROBERTO MION
|GIOVANNA BALDUCCI
|LEONE DI FEBO
|MARTINA GIUBILEO
|BRUNO VALENTINI
|FRANCESCA SANTAVENERE
|ALFREDO GIANSANTE
|EUSTACHIO DAMIANO (UCCIO) ZACCARO
|ENZO D'ISIDORO
|ENRICO CAVALIERE
|GIOVANNI (DETTO GIANNI) MAZZA
|SILVANA IEZZI
|MARIA CASASANTA (IN GALIZIA)
|NICOLA SCIARRETTA
|ELVIRA DI BERARDINO
|SIMONA DI RENZO
|GIACOMO DI FEBO
|PASQUALE PELUSI
|DEBORA MIGLIORELLI
|MARTA SCARPONI
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CANDIDATO SINDACO: ENRICO MARINI
|UNITI PER SILVI
|NCD
|FRATELLI D'ITALIA - AN
|ALESSANDRO VALLERIANI
|LUCIANA DI MARCO
|CRISTIANO VILLANI
|CESARE AMMAZZALUPO
|DOMENICO BOLLI
|GINEVRA BINNI
|SIMONETTA CORNELI
|ERNESTINO CICHELLA
|GABRIELE CICHELLA
|CHIARA D'AGOSTINO
|MARIA ANTONIETTA CORRADI
|CRISTINA COSTANTINI
|ANTONIO DEL TRAPPETO
|RAFFAELE DE LUCA
|FILOMENA CROCIANI
|MARCO DI FILIPPO
|ANGELA DE MATTEIS
|ELISABETTA D'ALESSANDRO
|ROSANNA DI GIOIA
|GIUSEPPINA DI GIOVANNI
|BIBIANA DI FEBO
|ANNA RITA DI LORETO
|PASQUALE D'IGNAZIO
|STEFANO DI GIANSANTE
|MAURIZIO FLAGELLA
|FRANCESCO DI REMIGIO
|CLAUDIA DI PIETRO
|ANTONIO FOTI
|GIANCARLO GIULIANO
|MANUEL LEONZI
|NAZZARENO GUARNERI
|MARIO PAGLIARA
|NADIA LEONZI
|OTTAVIO MENNELLA
|PAOLO PAVONE
|GASPARE PISCIELLA
|PATRIZIA PALLINI
|MASSIMO PISCIELLA
|FILIPPO ROCCHI
|PIERLUIGI RUSSO
|NICOLA RACHINI
|ALFONSO SCORDELLA
|NICOLINO SPITILLI
|LUCA RAPAGNETTA
|ANTONIO SCORDELLA
|VALENTINA TONELLO
|SARA TORO
|FULVIO TESAURO
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