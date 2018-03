Montesilvano, sei candidati sindaci e 15 liste

MONTESILVANO. Sei candidati sindaci per Montesilvano per un totale di 15 liste in corsa per 348 candidati.

Ci riprova anche il sindaco uscente Attilio di Mattia, scaricato dal Partito Democratico.



Lo sostiene solo la lista ‘Montesilvano che vogliamo’. C’è poi Francesco Maragno che può contare sul sostegno di 7 liste mentre il Partito Democratico ha scelto Lino Ruggero (vicesindaco di Di Mattia) che sarà sostenuto da 4 liste.



In corsa anche Lorenzo Colazzilli candidato sindaco dell’Altra città. Ci sono poi anche Manuel Anelli per il Movimento 5 stelle e Marco Forconi di Forza Nuova.



Attilio Di Mattia, Manuel Anelli, Marco Forconi, Francesco Maragno, Lorenzo Colazilli e Lino Ruggero: saranno presenti in quest'ordine sulla scheda elettorale, con le liste che li sostengono, i candidati sindaci di Montesilvano . Anche in questo caso al sorteggio hanno partecipato un funzionario della Prefettura ed i rappresentanti di liste e partiti.