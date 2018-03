Elezioni Comunali Pescara: 9 aspiranti sindaci, 21 le liste

PESCARA. Sono nove i candidati sindaci a Pescara in vista delle elezioni amministrative del 25 maggio e 21 le liste che appoggiano le varie candidature. Entro lunedì si conosceranno le liste ammesse e, poi, la composizione della scheda elettorale.

Questi gli aspiranti primi cittadini e le liste. Marco Alessandrini: Pd, Sel, Scegli Pescara, Persone comuni per Pescara, Pescara bene comune, Liberali Centro Democratico Popolari per Pescara. Guerino Testa: Ncd, Pescara in Testa, Rinascita Popolare, Udc. Luigi Albore Mascia: Forza Italia, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Pescara Futura. Enrica Sabatini: Movimento 5 stelle. Loredana Di Paola: L'altra Citta'. Florio corneli: Pescara a Colori-Abruzzo Civico. Vincenzo Serraiocco: Serraiocco sindaco. Alessio Di Carlo: La Grande Pescara. Roberto De Camillis: Difendere Pescara, De Camillis Sindaco, Progetto Pescara. Entro lunedi' si conosceranno le liste ammesse e, poi, la composizione della scheda elettorale.