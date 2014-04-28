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Elezioni Comunali Pescara: 9 aspiranti sindaci, 21 le liste

Lunedì si conosceranno le liste ammesse

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Elezioni Comunali Pescara: 9 aspiranti sindaci, 21 le liste

 

 

 



PESCARA. Sono nove i candidati sindaci a Pescara in vista delle elezioni amministrative del 25 maggio e 21 le liste che appoggiano le varie candidature. Entro lunedì si conosceranno le liste ammesse e, poi, la composizione della scheda elettorale.

Questi gli aspiranti primi cittadini e le liste. Marco Alessandrini: Pd, Sel, Scegli Pescara, Persone comuni per Pescara, Pescara bene comune, Liberali Centro Democratico Popolari per Pescara. Guerino Testa: Ncd, Pescara in Testa, Rinascita Popolare, Udc. Luigi Albore Mascia: Forza Italia, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Pescara Futura. Enrica Sabatini: Movimento 5 stelle. Loredana Di Paola: L'altra Citta'. Florio corneli: Pescara a Colori-Abruzzo Civico. Vincenzo Serraiocco: Serraiocco sindaco. Alessio Di Carlo: La Grande Pescara. Roberto De Camillis: Difendere Pescara, De Camillis Sindaco, Progetto Pescara. Entro lunedi' si conosceranno le liste ammesse e, poi, la composizione della scheda elettorale.

 

 


     CANDIDATO SINDACO: MARCO ALESSANDRINI
PD
 PESCARA INSIEME BENE COMUNE
 PERSONE COMUNI PER PESCARA

 SEL
ANTONIO BLASIOLI LOLA GABRIELLA BERARDI GIUSEPPE CARMINELLI (PEPPINO) GIOVANNI DI IACOVO
ENZO DEL VECCHIO DOMENICO BUCCILLI LUCA ALBANESE DANIELA SANTRONI
GIULIANO DIODATI BARTOLOMEO CAMISCIONI ALDO BASILE ERICA ABELARDO
PAOLA MARCHEGIANI DANIELA CANDELORO MARCO BERARDI GIULIO BIAGI
STEFANO CASCIANO ENRICO CASALE GIANCARLO CAROTA NICOLA CALISI
MIRKO FRATTARELLI FRANCESCA CERMIGNANI GIANCARLO CARPIANI DAVIDE COCOZZA
GIACOMO CUZZI MONICA CETRULLO STEFANIA CATALANO SARA COSTANTINI
FRANCESCO PAGNANELLI PIERLUIGI CIRCEO GABRIELLA CETRULLO LETIZIA D’ALBERTO
EMILIO LONGHI CARLA COLASANTE MARIA CUSTODERO CONTINA D’ASCENZO
LEILA KECHOUD ALESSIO CONSORTE ROBERTA D’ARCANGELO ALFREDO DI COLA
WALTER NERONE ANGELA DI BONO DAMASO DELL’ELCE
ILARIA DI FRANCESCO
PIETRO GIAMPIETRO OSLAVO DI DAVIDE ANTONIO DELL’ORSO MARIO DI FRANCESCO
ANTONIO NATARELLI ANTONIO DI GIROLAMO ALESSANDRA DI BATTISTA ROBERTO DI LODOVICO
MARCO PRESUTTI LUCIANA DI IORIO CARLO DI BLASIO ANTONIO DI LUZIO (TONI)
CHIARA BARBIERO GIOVANNA DI LELLO GIANCARLO DI FEDERICO LORENZO D’INTINO
SIMONE D’ALESSANDRO EDOARDO DI PAOLO DOMENICO DI LORENZO  (MIMMO) FAUSTO DI NISIO
MARIA IDA D’ANTONIO ALESSANDRO DIODORO NICOLETTA EUGENIA DI NISIO DETTA NICLA FABRIZIO GENTILE
ANGELA DI CANIO STEFANO FALLERONI FRANCESCO GATTA ANNA GIANSANTE
SIMONA DI CARLO CARMEN FEDELE LUIGI GRAMENZI GIUSEPPE LOMBARDI
ALESSANDRO DI COLA MARCO FELICIONI FABIO IERVESE ALBERTO LUCENTE
TIZIANA DI GIAMPIETRO FULVIO FERRANTE MIHAELA LUNGU IVANO MARTELLI
ANNA RITA DI GIOVANNANTONIO ERMINIO GAGLIARDI ANGELO MANCINI MARA PATRICELLI
CARLO GASPARI FABIO IPPOLITI MARTA MANCINI GIUSEPPINA PORSI DETTA PINA
CESARE MANZO FRANCO MINCARINI DONATELLA MARCHETTI MARA RICCI
ANDREA MARCONI GIUSEPPE PADULA MICHELINA MARCHITTO CINZIA ROSSI DETTA ODILLA
GIUSEPPE MARSILI FEDERICA PETTI CARMINE MAZZA ILENIA SANTAVENERE
FRANCESCO PAGNANELLI SERENA MARIA PREZIUSO VALERIO PALOMBARINI ANDREA SCIARRETTA
BERNADETTA PALOMBO ANTONELLA SANTEUSANIO CARMINE SALERNO ILARIA SFERRELLA
FABRIZIO PERFETTO FRANCO SILVERIO PAOLO SAVINO MASSIMILIANO STOCCHI
SANDRA SANTAVENERE GINO TAGLIERI ADAMO SCURTI JACOPO TRAMONTANO
RITA TARICANI LUIGI VALENTINI ALESSANDRA STORCI VALERIO TUCCELLA
NOEMI TRIVELLONE LUCIANO VESPA GIULIA TAMANTINI CAMILLA TURRIZIANI
PIERPAOLO ZUCCARINI






SCEGLI PESCARA-LISTA TEODORO
 LIBERALI PER PESCARA

PIERNICOLA TEODORO (PIERO) CESAR ARIAS
MASSIMILIANO PIGNOLI GIUSEPPE BRUNO
DANIELA ARCIERI MASTROMATTEI CRISTINA COTELLESSA
ANTONIO ANCONITANO FEDERICA DE CAROLIS
MASSIMO ANDRIULLI VINCENZO DE FANIS
DONATO ANTONICELLI ANTONINA DE SANCTIS
CHIARA BEDDINI CHIRSTIAN DI COSMO
TERESA BONSIGNORE GABRIELLA DI MASCIO
ROSSELLA BREGGIA VINCENZO DI NOI
ROSITA CAMPETTA ENZO DI VITTORIO
ELEONORA CANDELORO ANTONELLA FALASCA
CHRISTINE DE ACETIS ALEXANDRA GALASSI
DEBORA CATERINA DEL VECCHIO ALESSANDRA IANNARELLI
FRANCESCO DI MARCANTONIO EMIDIO CARMINE ISIDORO
GABRIELE DI MATTEO (MARCO) MAURIZIO MIDIRI
PIERA DI MATTEO RICCARDO MARCO PADOVANO LACCHE’
FEDERICA DI NUNZIO GIANCARLO PETTINICCHIO
SALVATORE DI SARNO ADELIA PIERMATTEI
EMILIO D’INNOCENTE GIOVANNA PORCARO
CATERINA FUSCO RENATO RANIERI
ALESSANDRA MANCINELLI MARCO RITI
TIZIANA MARRONE ANNA RITA ROSSINI
MILTZA MONACO FLORINDO PIETRO ROSSODIVITA
MELANIA NAVELLI ROSANNA SALVATORELLI
FRANCESCA PALMUCCI LINA SMARRELLI
BRUNO PIERANGELO MARIO SORGENTONE
MORENA RECCHIA LINA SMARRELLI
STEFANO SCIORTINO GABRIELLA SORINO
CLAUDIA TROZZOLA ENRICO SPECACE’ (SPRECACENERE)
PHILIPPE TRUSGNACH (FILIPPO) ADELCHI SULPIZIO
NICOLA VALENTE LAILA TAMMARO
FRANCESCO VIANALE GIANCARLO VISINI

MANUELA ZANCA

      CANDIDATO SINDACO: GUERINO TESTA
NCD
 PESCARA IN TESTA RINASCITA POPOLARE UDC
MONICA ANGELINI FABIO AMMAZZALORSO VALERIANO SANBURBANO ALESSIA ANDREACE
FEDERICA ANZINI DONATO ANGELINI RITA ARNO’ VITTORIO BATTAGLIA
SERGIO ARQUILLA GEMMA BRUNO SANDRO CECCARELLIL MARIA CHIAPPERINI
ANTONIO BALDASSRRE LISA CAPOZZUCCO GERARDO CHIETI TONY CROCETTA
BARBARA BRIOLINI GIAMPIERO CIPOLLONE FRANCESCO CIVITAREALE ROBERTO DE FELICE
ROBERTO CAROTA RICCARDO CLINCO AZZURRA CORNELII CINZIA DI GIOVANNI
MARIACRISTINA CELIBERTI FABIO CONSORTE ANTONIO D’ALESSANDRO RAFFAELLA DI GIOVANNI
BRUNO CIUFFETELLI FABIO CORIOLANO ALESSIA D’ALFONSO MARCO DI MARCO
ALFREDO CREMONESE MORENO CRECCHIA ROSSANA DE FELICE MARCO DI ASNTO
CARLO CRESCENZI SARA CRECCHIA CLAUDIO DE GREGORIO SIMONAO DI SILVERIO
CLAUDIO CROCE NICOLA D’ANGELO BARBARA DI CREDICO TANIA DI TILLIO
FABIO CORRADO D’ANGELO ALESSANDRA D’ERCOLE STEFANIOA DI GIUSEPPE ROSARIO EPIFANIO
MARGHERITA D’URBANO ENZO DEL BARONE LORENZO DI MATTEO WILLIAM FRATINI
MONICA GALASSO CARMELA DE BLASIO VALENTINA DI PROFIO MARCO ALANO LORIA
ANDREA GNAGNARELLA ADRIANO DI DONATO ANGELA DI TEODORO ANTONIETTA LUCIANI
ANTONELLA GRANNONICO DANIELE DI FIORE FEDERICO FAZIO ARIANNA MARTELLUCCI
LIVIO MARINUCCI GIACOMO DI TIZIO STEFANO LEONE FABRIZIO MICHELLI
ROSARIA MASTROGIORGIO IN FIORITI ALESSANDRA FAIETA ANDREA MARINI MATTIA NARDUCCI
RAFFAELE MORELLI RAFFAELE ANTONIO (LELE)
PIETRO MENEI MARIO NUNZIATO
ROBERTO PACE FIORENTINA FOGLIETTA ADRIANA MOLINA ANNAMARIA PALLADINO
MARIARITA PAONI SACCONE FABRIZIO GAROFALO FRANCESCA ORLANDO LAURA POMPEI
MASSIMO PASTORE PAOLO INCORONATO RAFFAELE ROIO LUCA SCARLATO
ERIKA ROSI MICHELE LORUSSO PAOLO SABATINI LAURA SCUDERI
SERENA ROTINI MARCELLO MINICUCCI DANIELE SFREDDA CESIDIO SERICOLA
ANDREA SALVATI SERGIO PACE SILVANA IMMACOLATA STIVALA
EMANUELA SCURTI IRENE PELACA’ LUCA TAMBORRIELLO
FABIO SILVESTRI ANTONELLA QUINTILIANI GIUSEPPE TATONETTI
SIMONAO STAFFIERI MATTIA SALONE DORIUANA VOVOLA
SABRINA STANZIANI GIOVANNI SANTILLI MIRIAM DI GIACOMO
SABATINO TRABUCCO FILIPPO TENAGLIA ANTONELLA RANIERI
IVAN TROVARELLI LORENZA TORNAR IUNIO VALERIO PENNACCHIA
GIUSEPPE TROZZI SANDRA WIRING FRANCESCA CAPODICASA

        CANDIDATO SINDACO: LUIGI ALBORE MASCIA
FORZA ITALIA
 PESCARA FUTURA
FRATELLI D'ITALIA-AN
    ARMANDO FOSCHI  
MARCELLO ANTONELLI CARLO MASCI NICOLA RICOTTA
VINCENZO BERGHELLA BERARDINO FIORILLI ANTONIO DE VINCENTIIS
TONY BOSCO AMEDEO VOLPE ROBERTO ANTONETTI
VINCENZO BRUNETTI MARCO MAMBELLA ROBERTO BASTI
ALESSIA CAMPLONE MARIAGRAZIA PALUSCI GIULIANA CAPOBIANCO
DAVIDE CAMPLONE MICHELE DI MARCO FULVIA CETRULLO
MARIA RITA CAROTA MANUELA PESCHI SANDRA D’AGOSTINO
GUIDO CEROLINI FORLINI LUCIA AGATA MANUELA D’ALLEVA
TIBERIO MAURIZIO CORAZZINI MANUELA CANONICO ROSAMARIA DE ANGELIS
ALESSANDRO D’ALONZO ANDREA CARULLI MIKE DE COLLIBUS
ISABELLA DEL TRECCO LUIGI CASACCIA MARIA DEL CONTE
VINCENZO D’INCECCO GIANLUCA CENTORAME GIOVANNI DI BRIGIDA (GIANNI)
ALESSIO DI PASQUALE PIER LUIGI CIAMMAICHELLA ALESSANDRO DI CECCO
SALVATORE DI PINO MANUELA CICALINI ANDREA DI GIOVANNI
GABRIELLA FACCIA BRUNO CIUFFI LORENZO DI ROBERTO
MASSIMO FILIPPELLO ANDREA D’AMORE PASQUA GIOTTA
GIANFRANCO GAGLIARDI FRANCESCO MARIA DI CAMPLI LORENZO GIZZI
BENEDETTO GASBARRO ITALO DI GIOVANNI GIOELE IEZZI
BARBARA GRUGNALE MARIELLA D’INTINO LIDIA LEONE
AMELIA GUARNIERI SMERALDO FERRI FRANCHINI PAOLO LEONETTI
DOMENICO LERRI (NICO) DANIELA FIDANZA ROBERTA MARCHETTI
VALENTINA MANCINI MARIA DETTA MARA IANNACCONE PAOLA MATTIA
MARIA MONTOPOLINO NADIA MADONNA CARMELINDA ROSITA PASCUCCI
VALERIA PALUDI GIULIANO MAMMARELLA ANTONELLA GIUSEPPINA PICCINNO
FABRIZIO RAPPOSELLI ANITA MASTROMATTEI PAOLO POMPA
ROBERTO RENZETTI CARMINE ANTONIO MATARAZZO ANDREA RUSSO
ANTONIO SABATINI GIOVANNI MICOZZI MASSIMO SALVATORE
CAMILLO SAVINI GIANLUCA MONACO PATRIZIA SCORRANO
EUGENIO SECCIA ANGELO NICOLO’ ETTORINA STEFANINI DETTA RINA
ELENA SELLER SILVIO PALLUNDO VITTORIO TARQUINIO
ROSSANA TIBERI RAFFAELLA PAPAGNO ANTONIO ZAMPINO
GRAZIANO ZAZZETTA DONATELLA TOSTO







CANDIDATO SINDACO:
ENRICA
SABATINI





CANDIDATO SINDACO:
FLORIO CORNELI


MOVIMENTO 5 STELLE
PESCARA A COLORI-ABRUZZO CIVICO
ERIKA ALESSANDRINI
DINO BELLAVIA
MARA CAMPANELLA
MIRKO CAPOSANO
MARIANO D’ANDREA
PIERA CARAPELLUCCI
STEFANIA DE MARCO
MARCO CILLI
DAVIDE DESIDERIO
COSIMO CIRASINO
MANUEL DI MARCO
ROSARIA DABBICCO
MARCO D’INCECCO
VERA D’AMBROSIO
MASSIMILIANO DI PILLO
CARLA D’ERAMO
WALTER ESPOSITO
VALERIO DI BATTISTA
MANUELA GALLI DETTA EMANUELA
CONCETTINA DI LORENZO
ADA GIAMMARTINO
GIANPAOLO DI PERSIO
BIAGIO GIURASTANTE
NICOLA D’ORTONA
CARLO IAVICOLI
PAOLO GENTILE
ROBERTA MARCANTONIO
DEBORAH GIANNANTONIO
MARCO MARTINELLI
IVANA IANNETTI
MARIA GRAZIA MAZZUCCHI SABATINI
ANTONIO LUCIANI
FILOMENA MONTOPOLI DETTA MIMMA
CARLO MANCINELLI
RAFFAELE PANICHELLA
MARCO MARINELLI
IOLANDA PICCIANO DETTA RITA
MOIRA MAZZA
LORENZO ROSINI
DESIANA NOVARINO
ALESSANDRO RUZZI
ANTONELLO PARIS
ANTONIA SICILIANO DETTA ANTONIETTA
DANIELA PATRICELLI
PAOLO SPADACCINI
GIANLUCA PIERANGELO
FIORELLA SPERANZA
ELGA RICCI
GIANLUCA TRAVAGLINI
BARBARA SCHIAZZA
TIZIANA TERRENZIO
COSTANTINO SFERRELLA
ATTILIO VASILE
DANTE SILLARI
FABIO VENTURA
GIAMPIERO CALCHI
GENNARO VIOLA (RINO)
ANGELO DI PASQUALE


CLAUDIO D’ANNIBALLE


RAFFAELE DI LONARDO





CANDIDATO SINDACO:
LOREDANA DI PAOLA



CANDIDATO SINDACO:
VINCENZO SERRAIOCCO
L'ALTRA CITTA'
SERRAIOCCO SINDACO
VITTORIO ALICCHIO
BRUNO ADINOLFI
GIOVANNI BOCCABELLA
ANDREA BARATTUCCI
ADRIANO CAIZZI
MATTIA BELFIGLIO
PIERLUIGI CAPPIELLO
ALESSANDRA BORRELLI
LORENZO CIGLIANO
VALERIA CAPPELLUTI
FRANCO CILLI
MARCO COLLINI
GINELLO CIMINI
CARLO COLUCCI
MARCO D’APOTE
BRUNO D’ANTONIO
FRANCESCA DELFINO
LAISA DEL CIOTTO
ANTONELLA DI BRIGIDA
DINO DEL COLOMBO
ENRICO DI CIANO
FRANCESCO DI DONATO
ROBERTO DI LORENZO
LUCIANO FEBBO
ARMANDO FRAGASSI
CRISTIANO GIALLORENZO
GIULIA GAGLIARDI
VITTORIO LOCORRIERE
AMEDEO GIULIANI
CHIARA MARCHEGIANI
PATRIZIA GIULIANI
CRISTIANO MARCHETTI
SAVERIA GRITTANI
MORENA MARINO
MOSTAFA KHADEMAKBARI
SANDRO MARTINO
MARIA LIGUORI DETTA MARIA GRAZIA
GEORGETA MIHAILESCU
ANNARITA MERLOCCHI
MAURIZIA MORELLI
ALESSIO ORLANDO (RICKY)
CARLO PACE
PAOLA PARLANTI
CARMEN PADALINO
STEFANIA SEBASTIANI
ANTONIO ROMANO
PAOLO SPONSILLI (PABLO SAX)
SALVATORE ROSATI
ANNALISA STEFANELLI
CATIA TALANGA
FRANCO STROCCHI
MARIA TRIVELLONE DETTA TIZIANA
TULLIO TIBERTI
NATALLIA ULYANAVA DETTA NATASCIA
PIETRO TRIGNANI
MARIA CRISTINA VALENO
ALICE TROIANO
PIERO VALENTINI
DANIELE VALERI
FRANCESCO VERROCCHIO
FEDERICO VERNARELLI
PAOLO ZACCARDI
MONICA VERROCCHIO
FRANCESCA GIAMPIETRO






CANDIDATO SINDACO:
ALESSIO DI CARLO




LA GRANDE PESCARA


FIAMMETTA TRISI
DARIO BOILINI
GIUSEPPINA DE GREGORIO
ROBERTO DI MASCI
MARIO PAPARELLA
LUIGI PIROZZI
ANDREA DI TORO
ALBERTO DI STEFANO
DAVIDE TRAINI
SILVIO BIAGINI
ROBERTA FALCO
GIADA DI PRIMIO
MASSIMO TRISI
MARIA ELENA MICHELASSI
LUIGI MARIANI
ANDREA PISIGNANI
PIERFRANCESCO DI MATTEO
MARCO DI NINO
ANTONIO TABASSO
DANIELA TAMBORRIELLO
LEONARDO COSTAGLIOLA D’ABELE
MARIA ROSARIA OLIVIERI
GIULIA DI GIANFRANCESCO
NICOLA SANTARELLI
CARLO CIALINI
VALERIO SAGAZIO
TANIA MANTERO MORTILLARO
GIULIA DI CARLO
MATTIA MORCONE
NICOLA DI GIROLAMO
FRANCESCO PAOLO PAOLOMBO
MARIA AGOSTINELLI





    CANDIDATO SINDACO: ROBERTO DE CAMILLIS

DE CAMILLIS SINDACO
 DIFENDERE PESCARA PROGETTO PESCARA
VINCENZO DE CAMILLIS BERNARDO APPIGNANI (NANDO) ANGELO DI PROSPERO
GABRIELE AMMIRATI (PEPPINO) ROSARIA MICHELINA BARBONI MARIO DI PASQUALE
MASSIMO ARDITI WALTER CAMPLONE GIOVANNA DE MARIN
MASSIMILIANO BONGRAZIO SIMONA CARAMANICO TANIA BALDACCI
IGNAZIO CALO’ GRAZIELLA CHIAVAROLI TATANIA LINDA MARIA BIZZARRI
LUISOL CAMPLONE GABRIELE CIACCIO EMMA BOZZOLI
MARIA ROSA CARLESIMO LISA CIULLI MARIA ASSUNTA DI SCIPIO
CHIARA CIFERNI MAURIZIO D’AMATO LUDOVICA MALATESTA
ANGELA DI FEBO LUIGI D’ANDREA BIASE SERENA MANTINI
LOREDANA DI GIOIA LEANDRO D’ANNIBALE MARTINA MADDALENA MARIOTTI
ALESSANDRO DI GIOVANNI GIAMPIERO DI BIASE
MARILYN SANTORO
MARIA CRISTINA DI GREGORIO ANTONIETTA DI BLASIO ENRICA TATONETTI
EMILIANO DI NICOLANTONIO ANNA DI DONATO STEFANIA ZEOLI
FEDERICA FAGLIATORE MARIA ANTONIETTA FAIETA STAMATIS ALETRARIS
MARIA LAURA GOBEO PAOLA FEBBO GIANCARLO BALDELLI
DANIELA GULLOTTI FRANCESCA ILENIA GALESI GIUSEPPE CAPUZZI
LUIGI LOMBARDI ANDREA GIAMPIETRO DANIEL DE REMIGIS
ROBERTO MARIANI GIUSTINO GIUSTI ADRIANO DI DOMIZIO
PATRIZIA MERCIARO CARLO ISACCO CHRISTIAN DI LISIO
ROBERTO MERLOCCHI CHIARA MARINI MICHELE GRUOSSO
CHRISTIAN ORTA VIOLETTA MASTRODONATO RENATO MALATESTA
GIANLUCA PACE LIDIA MONTANARO ALBINO MORO
ANTONIO PALOMBO BEATRICE NUCCITELLI BIASE ORSINI
LUIGI RENZELLA FELICE ORSINI GIUSEPPE PATANE’
FABIO ROSINI ALESSANDRA PADULA DANNY PIETRANTONIO
SILVIO SARTA ANNARITA PASQUINELLI MASSIMO RADOCCHIA
GIULIANO TIBERIO DORIANA ROIO PASQUALE RENZETTI
MARIANNA ULISSE TANIA SARCHIAPONE ALFREDO SILVERI
ROSSELLA VIOLANTE PATRIZIA TRISI DAVIDE SPAGNOLI
LIVIO VOX ARDUINO TUCCI FRANCESCO TINELLI
GIAMILIA ZREGH TIZIANO VOLPE LUCA TRIVELLI

ALVISIO NICOLA DELL’OSA MICHELANGELO VISCIONE