VERSO IL VOTO
Elezioni Comunali Pescara: 9 aspiranti sindaci, 21 le liste
Lunedì si conosceranno le liste ammesse
PESCARA. Sono nove i candidati sindaci a Pescara in vista delle elezioni amministrative del 25 maggio e 21 le liste che appoggiano le varie candidature. Entro lunedì si conosceranno le liste ammesse e, poi, la composizione della scheda elettorale.
Questi gli aspiranti primi cittadini e le liste. Marco Alessandrini: Pd, Sel, Scegli Pescara, Persone comuni per Pescara, Pescara bene comune, Liberali Centro Democratico Popolari per Pescara. Guerino Testa: Ncd, Pescara in Testa, Rinascita Popolare, Udc. Luigi Albore Mascia: Forza Italia, Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, Pescara Futura. Enrica Sabatini: Movimento 5 stelle. Loredana Di Paola: L'altra Citta'. Florio corneli: Pescara a Colori-Abruzzo Civico. Vincenzo Serraiocco: Serraiocco sindaco. Alessio Di Carlo: La Grande Pescara. Roberto De Camillis: Difendere Pescara, De Camillis Sindaco, Progetto Pescara. Entro lunedi' si conosceranno le liste ammesse e, poi, la composizione della scheda elettorale.
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CANDIDATO SINDACO: MARCO ALESSANDRINI
|PD
|PESCARA INSIEME BENE COMUNE
|PERSONE COMUNI PER PESCARA
|SEL
|ANTONIO BLASIOLI
|LOLA GABRIELLA BERARDI
|GIUSEPPE CARMINELLI (PEPPINO)
|GIOVANNI DI IACOVO
|ENZO DEL VECCHIO
|DOMENICO BUCCILLI
|LUCA ALBANESE
|DANIELA SANTRONI
|GIULIANO DIODATI
|BARTOLOMEO CAMISCIONI
|ALDO BASILE
|ERICA ABELARDO
|PAOLA MARCHEGIANI
|DANIELA CANDELORO
|MARCO BERARDI
|GIULIO BIAGI
|STEFANO CASCIANO
|ENRICO CASALE
|GIANCARLO CAROTA
|NICOLA CALISI
|MIRKO FRATTARELLI
|FRANCESCA CERMIGNANI
|GIANCARLO CARPIANI
|DAVIDE COCOZZA
|GIACOMO CUZZI
|MONICA CETRULLO
|STEFANIA CATALANO
|SARA COSTANTINI
|FRANCESCO PAGNANELLI
|PIERLUIGI CIRCEO
|GABRIELLA CETRULLO
|LETIZIA D’ALBERTO
|EMILIO LONGHI
|CARLA COLASANTE
|MARIA CUSTODERO
|CONTINA D’ASCENZO
|LEILA KECHOUD
|ALESSIO CONSORTE
|ROBERTA D’ARCANGELO
|ALFREDO DI COLA
|WALTER NERONE
|ANGELA DI BONO
|DAMASO DELL’ELCE
|ILARIA DI FRANCESCO
|PIETRO GIAMPIETRO
|OSLAVO DI DAVIDE
|ANTONIO DELL’ORSO
|MARIO DI FRANCESCO
|ANTONIO NATARELLI
|ANTONIO DI GIROLAMO
|ALESSANDRA DI BATTISTA
|ROBERTO DI LODOVICO
|MARCO PRESUTTI
|LUCIANA DI IORIO
|CARLO DI BLASIO
|ANTONIO DI LUZIO (TONI)
|CHIARA BARBIERO
|GIOVANNA DI LELLO
|GIANCARLO DI FEDERICO
|LORENZO D’INTINO
|SIMONE D’ALESSANDRO
|EDOARDO DI PAOLO
|DOMENICO DI LORENZO (MIMMO)
|FAUSTO DI NISIO
|MARIA IDA D’ANTONIO
|ALESSANDRO DIODORO
|NICOLETTA EUGENIA DI NISIO DETTA NICLA
|FABRIZIO GENTILE
|ANGELA DI CANIO
|STEFANO FALLERONI
|FRANCESCO GATTA
|ANNA GIANSANTE
|SIMONA DI CARLO
|CARMEN FEDELE
|LUIGI GRAMENZI
|GIUSEPPE LOMBARDI
|ALESSANDRO DI COLA
|MARCO FELICIONI
|FABIO IERVESE
|ALBERTO LUCENTE
|TIZIANA DI GIAMPIETRO
|FULVIO FERRANTE
|MIHAELA LUNGU
|IVANO MARTELLI
|ANNA RITA DI GIOVANNANTONIO
|ERMINIO GAGLIARDI
|ANGELO MANCINI
|MARA PATRICELLI
|CARLO GASPARI
|FABIO IPPOLITI
|MARTA MANCINI
|GIUSEPPINA PORSI DETTA PINA
|CESARE MANZO
|FRANCO MINCARINI
|DONATELLA MARCHETTI
|MARA RICCI
|ANDREA MARCONI
|GIUSEPPE PADULA
|MICHELINA MARCHITTO
|CINZIA ROSSI DETTA ODILLA
|GIUSEPPE MARSILI
|FEDERICA PETTI
|CARMINE MAZZA
|ILENIA SANTAVENERE
|FRANCESCO PAGNANELLI
|SERENA MARIA PREZIUSO
|VALERIO PALOMBARINI
|ANDREA SCIARRETTA
|BERNADETTA PALOMBO
|ANTONELLA SANTEUSANIO
|CARMINE SALERNO
|ILARIA SFERRELLA
|FABRIZIO PERFETTO
|FRANCO SILVERIO
|PAOLO SAVINO
|MASSIMILIANO STOCCHI
|SANDRA SANTAVENERE
|GINO TAGLIERI
|ADAMO SCURTI
|JACOPO TRAMONTANO
|RITA TARICANI
|LUIGI VALENTINI
|ALESSANDRA STORCI
|VALERIO TUCCELLA
|NOEMI TRIVELLONE
|LUCIANO VESPA
|GIULIA TAMANTINI
|CAMILLA TURRIZIANI
|PIERPAOLO ZUCCARINI
|SCEGLI PESCARA-LISTA TEODORO
|LIBERALI PER PESCARA
|PIERNICOLA TEODORO (PIERO)
|CESAR ARIAS
|MASSIMILIANO PIGNOLI
|GIUSEPPE BRUNO
|DANIELA ARCIERI MASTROMATTEI
|CRISTINA COTELLESSA
|ANTONIO ANCONITANO
|FEDERICA DE CAROLIS
|MASSIMO ANDRIULLI
|VINCENZO DE FANIS
|DONATO ANTONICELLI
|ANTONINA DE SANCTIS
|CHIARA BEDDINI
|CHIRSTIAN DI COSMO
|TERESA BONSIGNORE
|GABRIELLA DI MASCIO
|ROSSELLA BREGGIA
|VINCENZO DI NOI
|ROSITA CAMPETTA
|ENZO DI VITTORIO
|ELEONORA CANDELORO
|ANTONELLA FALASCA
|CHRISTINE DE ACETIS
|ALEXANDRA GALASSI
|DEBORA CATERINA DEL VECCHIO
|ALESSANDRA IANNARELLI
|FRANCESCO DI MARCANTONIO
|EMIDIO CARMINE ISIDORO
|GABRIELE DI MATTEO (MARCO)
|MAURIZIO MIDIRI
|PIERA DI MATTEO
|RICCARDO MARCO PADOVANO LACCHE’
|FEDERICA DI NUNZIO
|GIANCARLO PETTINICCHIO
|SALVATORE DI SARNO
|ADELIA PIERMATTEI
|EMILIO D’INNOCENTE
|GIOVANNA PORCARO
|CATERINA FUSCO
|RENATO RANIERI
|ALESSANDRA MANCINELLI
|MARCO RITI
|TIZIANA MARRONE
|ANNA RITA ROSSINI
|MILTZA MONACO
|FLORINDO PIETRO ROSSODIVITA
|MELANIA NAVELLI
|ROSANNA SALVATORELLI
|FRANCESCA PALMUCCI
|LINA SMARRELLI
|BRUNO PIERANGELO
|MARIO SORGENTONE
|MORENA RECCHIA
|LINA SMARRELLI
|STEFANO SCIORTINO
|GABRIELLA SORINO
|CLAUDIA TROZZOLA
|ENRICO SPECACE’ (SPRECACENERE)
|PHILIPPE TRUSGNACH (FILIPPO)
|ADELCHI SULPIZIO
|NICOLA VALENTE
|LAILA TAMMARO
|FRANCESCO VIANALE
|GIANCARLO VISINI
|MANUELA ZANCA
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CANDIDATO SINDACO: GUERINO TESTA
|NCD
|PESCARA IN TESTA
|RINASCITA POPOLARE
|UDC
|MONICA ANGELINI
|FABIO AMMAZZALORSO
|VALERIANO SANBURBANO
|ALESSIA ANDREACE
|FEDERICA ANZINI
|DONATO ANGELINI
|RITA ARNO’
|VITTORIO BATTAGLIA
|SERGIO ARQUILLA
|GEMMA BRUNO
|SANDRO CECCARELLIL
|MARIA CHIAPPERINI
|ANTONIO BALDASSRRE
|LISA CAPOZZUCCO
|GERARDO CHIETI
|TONY CROCETTA
|BARBARA BRIOLINI
|GIAMPIERO CIPOLLONE
|FRANCESCO CIVITAREALE
|ROBERTO DE FELICE
|ROBERTO CAROTA
|RICCARDO CLINCO
|AZZURRA CORNELII
|CINZIA DI GIOVANNI
|MARIACRISTINA CELIBERTI
|FABIO CONSORTE
|ANTONIO D’ALESSANDRO
|RAFFAELLA DI GIOVANNI
|BRUNO CIUFFETELLI
|FABIO CORIOLANO
|ALESSIA D’ALFONSO
|MARCO DI MARCO
|ALFREDO CREMONESE
|MORENO CRECCHIA
|ROSSANA DE FELICE
|MARCO DI ASNTO
|CARLO CRESCENZI
|SARA CRECCHIA
|CLAUDIO DE GREGORIO
|SIMONAO DI SILVERIO
|CLAUDIO CROCE
|NICOLA D’ANGELO
|BARBARA DI CREDICO
|TANIA DI TILLIO
|FABIO CORRADO D’ANGELO
|ALESSANDRA D’ERCOLE
|STEFANIOA DI GIUSEPPE
|ROSARIO EPIFANIO
|MARGHERITA D’URBANO
|ENZO DEL BARONE
|LORENZO DI MATTEO
|WILLIAM FRATINI
|MONICA GALASSO
|CARMELA DE BLASIO
|VALENTINA DI PROFIO
|MARCO ALANO LORIA
|ANDREA GNAGNARELLA
|ADRIANO DI DONATO
|ANGELA DI TEODORO
|ANTONIETTA LUCIANI
|ANTONELLA GRANNONICO
|DANIELE DI FIORE
|FEDERICO FAZIO
|ARIANNA MARTELLUCCI
|LIVIO MARINUCCI
|GIACOMO DI TIZIO
|STEFANO LEONE
|FABRIZIO MICHELLI
|ROSARIA MASTROGIORGIO IN FIORITI
|ALESSANDRA FAIETA
|ANDREA MARINI
|MATTIA NARDUCCI
|RAFFAELE MORELLI
|RAFFAELE ANTONIO (LELE)
|PIETRO MENEI
|MARIO NUNZIATO
|ROBERTO PACE
|FIORENTINA FOGLIETTA
|ADRIANA MOLINA
|ANNAMARIA PALLADINO
|MARIARITA PAONI SACCONE
|FABRIZIO GAROFALO
|FRANCESCA ORLANDO
|LAURA POMPEI
|MASSIMO PASTORE
|PAOLO INCORONATO
|RAFFAELE ROIO
|LUCA SCARLATO
|ERIKA ROSI
|MICHELE LORUSSO
|PAOLO SABATINI
|LAURA SCUDERI
|SERENA ROTINI
|MARCELLO MINICUCCI
|DANIELE SFREDDA
|CESIDIO SERICOLA
|ANDREA SALVATI
|SERGIO PACE
|SILVANA IMMACOLATA STIVALA
|EMANUELA SCURTI
|IRENE PELACA’
|LUCA TAMBORRIELLO
|FABIO SILVESTRI
|ANTONELLA QUINTILIANI
|GIUSEPPE TATONETTI
|SIMONAO STAFFIERI
|MATTIA SALONE
|DORIUANA VOVOLA
|SABRINA STANZIANI
|GIOVANNI SANTILLI
|MIRIAM DI GIACOMO
|SABATINO TRABUCCO
|FILIPPO TENAGLIA
|ANTONELLA RANIERI
|IVAN TROVARELLI
|LORENZA TORNAR
|IUNIO VALERIO PENNACCHIA
|GIUSEPPE TROZZI
|SANDRA WIRING
|FRANCESCA CAPODICASA
|
CANDIDATO SINDACO: LUIGI ALBORE MASCIA
|FORZA ITALIA
|PESCARA FUTURA
|
FRATELLI D'ITALIA-AN
|ARMANDO FOSCHI
|MARCELLO ANTONELLI
|CARLO MASCI
|NICOLA RICOTTA
|VINCENZO BERGHELLA
|BERARDINO FIORILLI
|ANTONIO DE VINCENTIIS
|TONY BOSCO
|AMEDEO VOLPE
|ROBERTO ANTONETTI
|VINCENZO BRUNETTI
|MARCO MAMBELLA
|ROBERTO BASTI
|ALESSIA CAMPLONE
|MARIAGRAZIA PALUSCI
|GIULIANA CAPOBIANCO
|DAVIDE CAMPLONE
|MICHELE DI MARCO
|FULVIA CETRULLO
|MARIA RITA CAROTA
|MANUELA PESCHI
|SANDRA D’AGOSTINO
|GUIDO CEROLINI FORLINI
|LUCIA AGATA
|MANUELA D’ALLEVA
|TIBERIO MAURIZIO CORAZZINI
|MANUELA CANONICO
|ROSAMARIA DE ANGELIS
|ALESSANDRO D’ALONZO
|ANDREA CARULLI
|MIKE DE COLLIBUS
|ISABELLA DEL TRECCO
|LUIGI CASACCIA
|MARIA DEL CONTE
|VINCENZO D’INCECCO
|GIANLUCA CENTORAME
|GIOVANNI DI BRIGIDA (GIANNI)
|ALESSIO DI PASQUALE
|PIER LUIGI CIAMMAICHELLA
|ALESSANDRO DI CECCO
|SALVATORE DI PINO
|MANUELA CICALINI
|ANDREA DI GIOVANNI
|GABRIELLA FACCIA
|BRUNO CIUFFI
|LORENZO DI ROBERTO
|MASSIMO FILIPPELLO
|ANDREA D’AMORE
|PASQUA GIOTTA
|GIANFRANCO GAGLIARDI
|FRANCESCO MARIA DI CAMPLI
|LORENZO GIZZI
|BENEDETTO GASBARRO
|ITALO DI GIOVANNI
|GIOELE IEZZI
|BARBARA GRUGNALE
|MARIELLA D’INTINO
|LIDIA LEONE
|AMELIA GUARNIERI
|SMERALDO FERRI FRANCHINI
|PAOLO LEONETTI
|DOMENICO LERRI (NICO)
|DANIELA FIDANZA
|ROBERTA MARCHETTI
|VALENTINA MANCINI
|MARIA DETTA MARA IANNACCONE
|PAOLA MATTIA
|MARIA MONTOPOLINO
|NADIA MADONNA
|CARMELINDA ROSITA PASCUCCI
|VALERIA PALUDI
|GIULIANO MAMMARELLA
|ANTONELLA GIUSEPPINA PICCINNO
|FABRIZIO RAPPOSELLI
|ANITA MASTROMATTEI
|PAOLO POMPA
|ROBERTO RENZETTI
|CARMINE ANTONIO MATARAZZO
|ANDREA RUSSO
|ANTONIO SABATINI
|GIOVANNI MICOZZI
|MASSIMO SALVATORE
|CAMILLO SAVINI
|GIANLUCA MONACO
|PATRIZIA SCORRANO
|EUGENIO SECCIA
|ANGELO NICOLO’
|ETTORINA STEFANINI DETTA RINA
|ELENA SELLER
|SILVIO PALLUNDO
|VITTORIO TARQUINIO
|ROSSANA TIBERI
|RAFFAELLA PAPAGNO
|ANTONIO ZAMPINO
|GRAZIANO ZAZZETTA
|DONATELLA TOSTO
|
CANDIDATO SINDACO:
ENRICA
SABATINI
|
CANDIDATO SINDACO:
FLORIO CORNELI
|MOVIMENTO 5 STELLE
|PESCARA A COLORI-ABRUZZO CIVICO
|ERIKA ALESSANDRINI
|DINO BELLAVIA
|MARA CAMPANELLA
|MIRKO CAPOSANO
|MARIANO D’ANDREA
|PIERA CARAPELLUCCI
|STEFANIA DE MARCO
|MARCO CILLI
|DAVIDE DESIDERIO
|COSIMO CIRASINO
|MANUEL DI MARCO
|ROSARIA DABBICCO
|MARCO D’INCECCO
|VERA D’AMBROSIO
|MASSIMILIANO DI PILLO
|CARLA D’ERAMO
|WALTER ESPOSITO
|VALERIO DI BATTISTA
|MANUELA GALLI DETTA EMANUELA
|CONCETTINA DI LORENZO
|ADA GIAMMARTINO
|GIANPAOLO DI PERSIO
|BIAGIO GIURASTANTE
|NICOLA D’ORTONA
|CARLO IAVICOLI
|PAOLO GENTILE
|ROBERTA MARCANTONIO
|DEBORAH GIANNANTONIO
|MARCO MARTINELLI
|IVANA IANNETTI
|MARIA GRAZIA MAZZUCCHI SABATINI
|ANTONIO LUCIANI
|FILOMENA MONTOPOLI DETTA MIMMA
|CARLO MANCINELLI
|RAFFAELE PANICHELLA
|MARCO MARINELLI
|IOLANDA PICCIANO DETTA RITA
|MOIRA MAZZA
|LORENZO ROSINI
|DESIANA NOVARINO
|ALESSANDRO RUZZI
|ANTONELLO PARIS
|ANTONIA SICILIANO DETTA ANTONIETTA
|DANIELA PATRICELLI
|PAOLO SPADACCINI
|GIANLUCA PIERANGELO
|FIORELLA SPERANZA
|ELGA RICCI
|GIANLUCA TRAVAGLINI
|BARBARA SCHIAZZA
|TIZIANA TERRENZIO
|COSTANTINO SFERRELLA
|ATTILIO VASILE
|DANTE SILLARI
|FABIO VENTURA
|GIAMPIERO CALCHI
|GENNARO VIOLA (RINO)
|ANGELO DI PASQUALE
|CLAUDIO D’ANNIBALLE
|RAFFAELE DI LONARDO
|
CANDIDATO SINDACO:
LOREDANA DI PAOLA
|
CANDIDATO SINDACO:
VINCENZO SERRAIOCCO
|L'ALTRA CITTA'
|SERRAIOCCO SINDACO
|VITTORIO ALICCHIO
|BRUNO ADINOLFI
|GIOVANNI BOCCABELLA
|ANDREA BARATTUCCI
|ADRIANO CAIZZI
|MATTIA BELFIGLIO
|PIERLUIGI CAPPIELLO
|ALESSANDRA BORRELLI
|LORENZO CIGLIANO
|VALERIA CAPPELLUTI
|FRANCO CILLI
|MARCO COLLINI
|GINELLO CIMINI
|CARLO COLUCCI
|MARCO D’APOTE
|BRUNO D’ANTONIO
|FRANCESCA DELFINO
|LAISA DEL CIOTTO
|ANTONELLA DI BRIGIDA
|DINO DEL COLOMBO
|ENRICO DI CIANO
|FRANCESCO DI DONATO
|ROBERTO DI LORENZO
|LUCIANO FEBBO
|ARMANDO FRAGASSI
|CRISTIANO GIALLORENZO
|GIULIA GAGLIARDI
|VITTORIO LOCORRIERE
|AMEDEO GIULIANI
|CHIARA MARCHEGIANI
|PATRIZIA GIULIANI
|CRISTIANO MARCHETTI
|SAVERIA GRITTANI
|MORENA MARINO
|MOSTAFA KHADEMAKBARI
|SANDRO MARTINO
|MARIA LIGUORI DETTA MARIA GRAZIA
|GEORGETA MIHAILESCU
|ANNARITA MERLOCCHI
|MAURIZIA MORELLI
|ALESSIO ORLANDO (RICKY)
|CARLO PACE
|PAOLA PARLANTI
|CARMEN PADALINO
|STEFANIA SEBASTIANI
|ANTONIO ROMANO
|PAOLO SPONSILLI (PABLO SAX)
|SALVATORE ROSATI
|ANNALISA STEFANELLI
|CATIA TALANGA
|FRANCO STROCCHI
|MARIA TRIVELLONE DETTA TIZIANA
|TULLIO TIBERTI
|NATALLIA ULYANAVA DETTA NATASCIA
|PIETRO TRIGNANI
|MARIA CRISTINA VALENO
|ALICE TROIANO
|PIERO VALENTINI
|DANIELE VALERI
|FRANCESCO VERROCCHIO
|FEDERICO VERNARELLI
|PAOLO ZACCARDI
|MONICA VERROCCHIO
|FRANCESCA GIAMPIETRO
|
CANDIDATO SINDACO:
ALESSIO DI CARLO
|
LA GRANDE PESCARA
|FIAMMETTA TRISI
|DARIO BOILINI
|GIUSEPPINA DE GREGORIO
|ROBERTO DI MASCI
|MARIO PAPARELLA
|LUIGI PIROZZI
|ANDREA DI TORO
|ALBERTO DI STEFANO
|DAVIDE TRAINI
|SILVIO BIAGINI
|ROBERTA FALCO
|GIADA DI PRIMIO
|MASSIMO TRISI
|MARIA ELENA MICHELASSI
|LUIGI MARIANI
|ANDREA PISIGNANI
|PIERFRANCESCO DI MATTEO
|MARCO DI NINO
|ANTONIO TABASSO
|DANIELA TAMBORRIELLO
|LEONARDO COSTAGLIOLA D’ABELE
|MARIA ROSARIA OLIVIERI
|GIULIA DI GIANFRANCESCO
|NICOLA SANTARELLI
|CARLO CIALINI
|VALERIO SAGAZIO
|TANIA MANTERO MORTILLARO
|GIULIA DI CARLO
|MATTIA MORCONE
|NICOLA DI GIROLAMO
|FRANCESCO PAOLO PAOLOMBO
|MARIA AGOSTINELLI
|
CANDIDATO SINDACO: ROBERTO DE CAMILLIS
|DE CAMILLIS SINDACO
|DIFENDERE PESCARA
|PROGETTO PESCARA
|VINCENZO DE CAMILLIS
|BERNARDO APPIGNANI (NANDO)
|ANGELO DI PROSPERO
|GABRIELE AMMIRATI (PEPPINO)
|ROSARIA MICHELINA BARBONI
|MARIO DI PASQUALE
|MASSIMO ARDITI
|WALTER CAMPLONE
|GIOVANNA DE MARIN
|MASSIMILIANO BONGRAZIO
|SIMONA CARAMANICO
|TANIA BALDACCI
|IGNAZIO CALO’
|GRAZIELLA CHIAVAROLI
|TATANIA LINDA MARIA BIZZARRI
|LUISOL CAMPLONE
|GABRIELE CIACCIO
|EMMA BOZZOLI
|MARIA ROSA CARLESIMO
|LISA CIULLI
|MARIA ASSUNTA DI SCIPIO
|CHIARA CIFERNI
|MAURIZIO D’AMATO
|LUDOVICA MALATESTA
|ANGELA DI FEBO
|LUIGI D’ANDREA BIASE
|SERENA MANTINI
|LOREDANA DI GIOIA
|LEANDRO D’ANNIBALE
|MARTINA MADDALENA MARIOTTI
|ALESSANDRO DI GIOVANNI
|GIAMPIERO DI BIASE
|MARILYN SANTORO
|MARIA CRISTINA DI GREGORIO
|ANTONIETTA DI BLASIO
|ENRICA TATONETTI
|EMILIANO DI NICOLANTONIO
|ANNA DI DONATO
|STEFANIA ZEOLI
|FEDERICA FAGLIATORE
|MARIA ANTONIETTA FAIETA
|STAMATIS ALETRARIS
|MARIA LAURA GOBEO
|PAOLA FEBBO
|GIANCARLO BALDELLI
|DANIELA GULLOTTI
|FRANCESCA ILENIA GALESI
|GIUSEPPE CAPUZZI
|LUIGI LOMBARDI
|ANDREA GIAMPIETRO
|DANIEL DE REMIGIS
|ROBERTO MARIANI
|GIUSTINO GIUSTI
|ADRIANO DI DOMIZIO
|PATRIZIA MERCIARO
|CARLO ISACCO
|CHRISTIAN DI LISIO
|ROBERTO MERLOCCHI
|CHIARA MARINI
|MICHELE GRUOSSO
|CHRISTIAN ORTA
|VIOLETTA MASTRODONATO
|RENATO MALATESTA
|GIANLUCA PACE
|LIDIA MONTANARO
|ALBINO MORO
|ANTONIO PALOMBO
|BEATRICE NUCCITELLI
|BIASE ORSINI
|LUIGI RENZELLA
|FELICE ORSINI
|GIUSEPPE PATANE’
|FABIO ROSINI
|ALESSANDRA PADULA
|DANNY PIETRANTONIO
|SILVIO SARTA
|ANNARITA PASQUINELLI
|MASSIMO RADOCCHIA
|GIULIANO TIBERIO
|DORIANA ROIO
|PASQUALE RENZETTI
|MARIANNA ULISSE
|TANIA SARCHIAPONE
|ALFREDO SILVERI
|ROSSELLA VIOLANTE
|PATRIZIA TRISI
|DAVIDE SPAGNOLI
|LIVIO VOX
|ARDUINO TUCCI
|FRANCESCO TINELLI
|GIAMILIA ZREGH
|TIZIANO VOLPE
|LUCA TRIVELLI
|ALVISIO NICOLA DELL’OSA
|MICHELANGELO VISCIONE
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