Bucchianico, Mantini candidato M5S: «con noi una festa tutto l’anno»

BUCCHIANICO. Alfredo Mantini, 30 anni, diplomato all'Istituto d'Arte teatino e prossimo dottore in Architettura è il candidato sindaco di Bucchianico del Movimento 5 Stelle.

Si occupa da circa dieci anni di design e grafica pubblicitaria. Fondatore nel 2007 del Comitato Abruzzese del paesaggio, fondatore nel 2013 del Meetup "Bucchianico 5 Stelle".

«Il nostro impegno», spiega, «va in direzione del rilancio del turismo attraverso il marketing territoriale, attraverso la promozione delle potenzialità legate al paesaggio e alle peculiarità delle tradizioni folcloristiche e religiose». In particolare il M5S vuole proporre il rilancio della festa dei banderesi, «in chiave più turistica e meno localistica, strutturandola come evento fruibile tutto l'anno, in ogni fase della preparazione e dotandola di marketing adeguato e accattivante per i visitatori».

Tra i punti programmatici anche «una maggior efficienza, sotto il profilo energetico, degli edifici pubblici, attraverso la conversione della tecnologia delle attuali lampade in tecnologia led»; la promozione della bioedilizia e dell'architettura sostenibile; il raggiungimento dell'obiettivo dei "rifiuti zero": «il nuovo sistema prevede l'abbattimento dei costi di trasporto grazie al compostaggio domestico e di comunità. Ne conseguirebbe uno sconto sulla tassa dei rifiuti per i cittadini che lo praticano».

I CANDIDATI CONSIGLIERI: ETA’ MEDIA 37 ANNI

I candidati consiglieri sono Remo Angelini 49 anni, permacultore appassionato di scienze naturali e in particolare di agroecologia; Rocco Caradonna 36 anni originario di Bari ma residente a Bucchianico da 5 anni, collaboratore professionale sanitario presso Terapia Intensiva e Rianimazione dell’ospedale di Chieti; Anastasia Cavallo, 24 anni, studentessa dell'Università Europea del Design; Andrea Dessì, 33 anni, autista dell’Arpa spa e titolare di un'attività di vending; Lorena Mucci, 41 anni, ingegnere chimico e attualmente piccolo imprenditore di una società operante sul territorio comunale; Loris Ricci, 41 anni, filmaker e compositore, titolare della Blufactory Multimedia; Sandrino Roberto Saraullo, 58 anni geometra e impiegato presso la S.T.I. - Società Trasporti Industriali di Verona; Sara Stenta, 23 anni, studentessa presso l' Università dell'Aquila; Daniela Torto 28 anni, laureata in Conservazione dei Beni Culturali e diplomata in

Pianoforte; Leda Urbanucci 33 anni, designer; Roberta Villini, 39 anni, laureata in Conservazione dei Beni Culturali e giornalista free lance; Antonio Zappacosta 42 anni, Vigile del Fuoco.