M5S: a Montesilvano avviso pubblico per cercare i nuovi assessori

MONTESILVANO. Assessori comunali selezionati tra i cittadini, in base alle competenze, grazie ad un avviso pubblico.

L'idea, che dopo Parma per la prima volta viene sperimentata in Abruzzo, è del candidato sindaco di Montesilvano per il Movimento 5 Stelle, Manuel Anelli.

La squadra selezionata, nel caso in cui i grillini arrivino al ballottaggio, verrà presentata prima del voto, così i cittadini potranno esprimere la propria preferenza già conoscendo la futura Giunta.

«La selezione degli assessori, non necessariamente attivisti e/o iscritti al MoVimento 5 Stelle - si legge nell'avviso -, avverrà in base alla presentazione dei propri curricula ed alla loro competenza specifica attraverso un procedimento pubblico. Ai partecipanti al bando verrà richiesta esclusivamente la piena adesione al programma elettorale e la reale volontà di realizzazione. Una commissione composta di attivisti e candidati consiglieri procederà alla selezione dei curricula anche attraverso un colloquio. Termine ultimo per la presentazione della domanda di adesione è il 30 maggio».

Nel presentare l'iniziativa Anelli parla di «un qualcosa di rivoluzionario. Mai nella nostra città, così come nella nostra regione - dice il candidato sindaco -, abbiamo assistito ad una rivoluzione civica di questa portata. Noi ci presentiamo per cambiare lo status di questa città, chiedendo l'aiuto di tutta la cittadinanza».

La domanda di adesione deve essere firmata e deve contenere un curriculum vitae e una lettera di presentazione; qualora il candidato al ruolo di assessore offrirà il proprio consenso, il curriculum vitae sarà pubblicato sul sito web www.montesilvano5stelle.it a disposizione delle valutazioni della cittadinanza che potrà commentare ed esprimere giudizi inerenti il profilo del candidato e la coerenza del candidato al ruolo di assessore. Saranno ammessi di tutti i cittadini purché non in forma anonima. E’ stata già nominata una commissione composta di attivisti e candidati consiglieri che procederà alla selezione dei curricula attraverso anche un colloquio con i candidati al ruolo di assessore. Tale commissione è composta da sette membri (Manuel Anelli in qualità di candidato sindaco, tre attivisti candidati consiglieri e tre attivisti non candidati consiglieri).