Nomine Asl L’Aquila, Pezzopane: «inopportune, congelare tutto»

L’AQUILA. «Le dichiarazioni del manager della Asl dell’Aquila, Giancarlo Silveri, di nominare un nuovo direttore amministrativo entro il mese di aprile sono del tutto inopportune e fuor di luogo».

Lo dichiara la senatrice Stefania Pezzopane.

Silveri ha detto di essere già al lavoro per cercare la sostituta di Silvia Cavalli, che a distanza di poco più di un anno dalla nomina si è dimessa.

Cavalli ha avuto un’offerta per lo stesso incarico a Roma. «Sto già vagliando alcuni curricula – ha spiegato il manager - per vedere quale figura possieda le caratteristiche per quel ruolo. Nel frattempo il posto resta vacante».

Ma Pezzopane contesta la manovra: «non è pensabile che a ridosso della scadenza di mandato della giunta regionale e con le elezioni alle porte si possano nominare figure apicali», commenta la senatrice. «Sarebbe più opportuno e anche più corretto attendere la nuova compagine regionale e soprattutto i nuovi indirizzi politici per la Asl. La nomina di Silveri è una diretta emanazione del presidente della Regione attuale e in questi anni ha fatto scelte davvero discutibili, sicuramente in linea con le direttive politiche della giunta di centrodestra».

Insomma per Pezzopane in questa fase «va tutto congelato»: «sarebbe una grave scorrettezza se la nomina del direttore amministrativo venisse fatta e non escludo di presentare una interrogazione parlamentare.

Qualsiasi decisione dovrà essere rinviata a dopo le elezioni regionali e con un Presidente della Regione e una giunta regionale nella pienezza delle loro funzioni. Scelte fatte ora, in extremis, e con una fretta davvero sospetta, hanno tutto il sapore dell’assalto alla diligenza».