Elezioni Silvi, Sel appoggia Francesco Comignani

SILVI. Il circolo Sel di Silvi, in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio, ha promosso la costituzione di una lista di sostegno al candidato sindaco del centrosinistra Francesco Comignani.

La lista, Silvi 2024, è aperta ai componenti di Sel, alla sinistra diffusa, al mondo dell’associazionismo, alla cittadinanza attiva e «a tutti coloro che intendono offrire il proprio contributo alla rinascita della città».

«Partecipazione e trasparenza saranno la base del metodo che il Circolo SEL di Silvi metterà in campo per la realizzazione di una proposta di reale cambiamento», dicono i rappresentanti, «così come realizzato nel corso di questi anni nei diversi momenti di confronto promossi con i cittadini e con gli operatori sui diversi temi di interesse della città. Le proposte, che saranno condivise e portate sul tavolo delle idee del programma di Francesco Comignani, si incentreranno sui temi del lavoro e dell’inclusione sociale, dell’ambiente e della tutela del territorio, del turismo e della imprenditorialità sociale e solidale, dell’artigianato e del commercio di prossimità».

Al centro dell’iniziativa programmatica, tra le altre cose, la riqualificazione del Villaggio del Fanciullo, il rilancio del centro storico, lo sviluppo della nuova zona artigianale, l’avvio del centro commerciale naturale, la riqualificazione urbana del lungomare centrale. I vari argomenti saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa, che sarà convocata nei prossimi giorni, a cui parteciperà il Coordinatore Regionale di SEL Tommaso Di Febo.