Pit Provincia Chieti: 5mln per 40 progetti in 37 Comuni

CHIETI. 5 milioni di euro destinati ai 40 progetti realizzati dai 37 Comuni dell’entroterra provinciale finalizzati alla valorizzazione delle potenzialità turistiche e culturali e al miglioramento dell’attrattività dei territori.

L’Amministrazione provinciale di Chieti presenta i lusinghieri risultati raggiunti e le prospettive in essere relativamente ai finanziamenti assegnati nell’ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) del Programma Operativo Regionale FESR 2007 – 2013 e lo fa nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina a Chieti alla presenza del Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, dell’Assessore alle attività produttive, Paolo Sisti, e dei Sindaci, amministratori e funzionari dei Comuni interessati. Presente anche il Direttore dei Patti Territoriali Sangro-Aventino e Trigno-Sinello, Raffaele Trivilino.



In sostanza l’obiettivo generale dei PIT è riconducibile alla creazione di un sistema integrato dell’accoglienza per migliorare l’attrattività del territorio, valorizzando l’autenticità e l’unicità delle risorse culturali e ambientali d’eccellenza. I fondi sono europei e regionali, prevedono la compartecipazione dei Comuni e sono gestiti dalle Province Due sono le linee d’azione che hanno visto impegnate le Amministrazioni comunali: “Aumentare l’attrattività e migliorare la gestione delle mete di visita” e “Migliorare l’attrattività dei contesti abitativi”. Tra i progetti presentati e approvati vi sono la ristrutturazione di edifici storici, di musei e di spazi adibiti all’accoglienza, la creazione di reti museali, la riqualificazione, il recupero e la valorizzazione di borghi antichi e centri storici, la spettacolarizzazione di mete turistiche e naturalistiche d’eccellenza.



«La nostra sarà una provincia più bella e accogliente sin dalla prossima stagione turistica – hanno affermato il Presidente Di Giuseppantonio e l’Assessore Sisti – Questi fondi rappresentano un’occasione unica per rendere il territorio ancora più appetibile al mercato del turismo e attraente agli occhi dei visitatori che specie durante i mesi estivi giungono in Abruzzo Ringraziamo i Sindaci e le Amministrazioni comunali poiché sin da subito hanno colto l’importanza degli interventi e hanno presentato progetti di indubbia qualità, che ci fanno ben sperare per il futuro».





PROVINCIA DI CHIETI Prospetto Progetti Finanziati Con i PIT