Emergenza scuole, Pezzopane scrive a Renzi: «vieni a L’Aquila»

L’AQUILA. «Vieni all'Aquila per toccare con mano la situazione».



Cosi' la senatrice del Pd Stefania Pezzopane in una lettera aperta al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, nella quale lancia un appello sull'emergenza scuole a L'Aquila e nei comuni del cratere sismico poiche' «dopo 5 anni ci sono ancora troppi Musp» (i moduli ad uso scolastico provvisorio, ndr).



«Caro Presidente - cosi' inizia la lettera della senatrice - faccio appello alla tua sensibilita' e al tuo impegno per le scuole, per invitarti all'Aquila, cosi' come ho gia' fatto con la ministra Giannini, per verificare qual e' lo stato in cui versano le nostre scuole. Sono d'accordo con te. La scuola deve essere il luogo della 'grande bellezza'. La bellezza del sapere, la bellezza della comunita' composta da studenti ed insegnanti. La bellezza di stare insieme e di diventare 'grandi'. Ma a questa bellezza - osserva Pezzopane - dovrebbe corrispondere quella degli edifici scolastici, dove i nostri figli trascorrono ore importanti delle loro giornate, ma che troppe volte si trovano in uno stato di degrado. Hai invitato i sindaci a segnalarti i casi piu' gravi di edilizia scolastica da risanare. E i sindaci stanno rispondendo con prontezza ed attenzione».



IL CASO ‘SPECIALE’



C'e' un caso speciale pero' in Italia, spiega Pezzopane, quello dell'Aquila e del cratere. «Il 6 aprile 2009, nel terribile sisma che ha distrutto il capoluogo abruzzese e tanti altri comuni, morirono 309 persone, di cui molti erano ragazzi e bambini. Alle 3,32 le scuole erano chiuse e tutti erano nelle loro case. Ma molti edifici scolastici hanno subito danni importanti. E ancora oggi in gran parte non vengono ricostruiti. Dopo il sisma la maggior parte degli studenti e' ospitata nei Musp. Edifici prefabbricati, che sono serviti a tamponare l'emergenza e hanno consentito la ripresa dell'attivita' didattica, gia' a partire da settembre 2009. A cinque anni dal sisma, tuttavia, non ci sono ancora fondi sufficienti per ricostruire le scuole e dare ai nostri studenti sedi dignitose, scuole belle e sicure, come e' loro diritto».



LA SITUAZIONE ATTUALE



Attualmente - si legge ancora nella lettera al premier - sono ben 31 i Musp esistenti, sia nel comune dell'Aquila, che nei comuni di Montereale, Scoppito, Ovindoli, Popoli, Rocca di Mezzo e Arsita, dove si trovano circa 6mila alunni, appartenenti a scuole di ogni ordine e grado. «Dopo cinque anni questi edifici stanno letteralmente cadendo a pezzi e se non arrivano finanziamenti adeguati per ricostruire scuole vere, rischiamo che i moduli provvisori diventino definitivi. Dal 2009 ad oggi sono oltre 800 gli studenti che hanno abbandonato le scuole aquilane, perche' si sono trasferiti altrove con le loro famiglie. Una diaspora, che aumenta ogni anno di piu'. Senza giovani, senza scuole, senza spazi aggregativi e senza centro storico, rischiamo di perdere anche la speranza di far ripartire una comunita', con i suoi fondamentali legami sociali». Infine dalla senatrice il rinnovato appello a Renzi: «vieni quanto prima all'Aquila, per toccare con mano la situazione e per organizzare insieme con i Comuni e la Provincia nei prossimi anni una rapida ricostruzione delle scuole»