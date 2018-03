Primarie Pescara, 9 mila al voto: sarà ballottaggio Alessandrini - Blasioli

PESCARA. Alle primarie del centrosinistra a Pescara nessuna vittoria al primo turno. La prossima domenica sarà ballottaggio tra i candidati Marco Alessandrini e Antonio Blasioli.

Entrambi esponenti del Partito Democratico, ex assessori di Luciano D’Alfonso, dovranno aspettare ancora sette giorni per conoscere il loro destino. A separarli meno di 500 voti.

Quasi 9 mila i votanti per la precisione 8586 di cui 8525 schede valide e altre 60 tra nulle e bianche. Durante lo spoglio sembrava ci potesse essere una vittoria al primo turno per Alessandrini che a metà delle schede scrutinate aveva superato il 40% necessario per arrivare alla vittoria. Poi il divario con il secondo classificato si è assottigliato sempre più: lo spoglio è terminato con il 35,6% per Alessandrini (3.038 voti) e il 30% per Blasioli (2.560).

A debita distanza gli altri sfidanti: Gianni Teodoro con 1.273 voti (14,9%) ha battuto addirittura Moreno Di Pietrantonio che si è fermato al 12,4% (1062 voti). A chiudere Gianni Cordova (335 voti- 3,9%) e Giorgio D’Amico (255 voti e 2,9%).

«Ci sarà ancora da divertirsi», ha scritto Alessandrini su Facebook. «Grazie ai quasi 9.000 pescaresi che hanno partecipato a queste primarie (e agli altri partecipanti), ole'!». «E’ stata una sfida leale», ha aggiunto poco dopo in un comunicato ufficiale, «con tutte persone protese al raggiungimento dello stesso obiettivo e che sono certo sapranno essere una grande squadra per raggiungere il cambiamento che la città si aspetta».

«Il risultato - sottolinea la segretaria provinciale Francesca Ciafardini - è chiaro e uniforme, su sei candidati c'è stata una dispersione del voto del Pd. Auspico che in questi giorni il partito riesca a trovare quella sintesi che non c'è stata prima delle primarie, affinché venga riconosciuto il vincitore di oggi come candidato sindaco. Mi fa molto piacere anche l'ottimo risultato ottenuto da Blasioli, giovane amministratore che dimostra di aver lavorato bene».