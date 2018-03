Anche Montesilvano dice sì alle coppie di fatto

MONTESILVANO. Montesilvano avrà il Registro delle unioni delle coppie di fatto.

Nella seduta consiliare di ieri è stata infatti votata e approvata la delibera n° 2977 che prevede l'istituzione del "Registro" unitamente al "Regolamento per il riconoscimento delle Unioni Civili" composto da cinque articoli. Nel deliberato si specifica che tale atto non comporterà impegni di spesa e che il registro non ha alcuna relazione o interferenza con i registri anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l'ordinamento anagrafico o di stato civile.

«Abbiamo raggiunto un obiettivo prefissoci sin dal nostro insediamento, dando un segnale forte, concreto e virtuoso sul tema dei diritti civili», è stato il commento a margine della votazione del sindaco Attilio Di Mattia.

Quella delle unioni civile era una proposta promossa in prima persona dal sindaco Attilio Di Mattia che già un anno fa aveva spiegato sulla sua pagina Facebook: «I montesilvanesi ci hanno scelto per guardare avanti, all’Europa ed al futuro, ed un primo passo importante per il rispetto dei diritti civili è quello dell’istituzione del registro delle coppie di fatto». La questione si era poi arenata e solo ieri si è conclusa.

Nei mesi scorsi anche il Comune di L’Aquila ha detto sì al registrato, scatenando feroci proteste da parte della Curia.