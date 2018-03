San Salvo, maggioranza Magnacca arretra sul caso Icea

SAN SALVO. Crea ancora tensioni il caso Icea, lontano da una risoluzione immediata.

Il tribunale ha condannato il Comune di San Salvo a pagare in favore del consorzio Icea 1.557.229 euro oltre interessi di rivalutazione e spese legali per la complessiva somma di 3.774.000 euro e la politica è in fibrillazione.

La maggioranza Magnacca ha parlato nei giorni scorsi di una «pesante eredità del passato» (e in effetti la storia è cominciata 30 anni orsono) e puntava fino a qualche giorno fa ad approvare in Consiglio una delibera che riconoscesse questa cifra come debito fuori bilancio, evitando il dissesto finanziario.

Poi giovedì la delibera è stata ritirata e si è saputo che il Comune cercherà un accordo con il consorzio. Non sono passate inosservate le troppe assenze nelle fila della maggioranza (Fabio Raspa, Luciano Torricella e Filomena D'Addario) e gli scranni vuoti dell’opposizione (Domenico Di Stefano, Gabriele Marchese e Nicola Sannino).

Il Pd attacca: «l'amministrazione comunale ancora una volta, ha dimostrato la sua inadeguatezza al governo della città. «Si è preso atto - sottolineano il segretario, Gennaro Luciano, e i consiglieri comunali democratici - delle dimissioni dal suo gruppo del consigliere Fabio Raspa e dell’assenza di ben altri due consiglieri di maggioranza. Evidentemente già tra gli stessi vi era chi immaginava la pericolosità della delibera; prontamente rimarcata dal gruppo consiliare del Partito democratico, al quale va riconosciuto di avere al di là di ogni dubbio chiarito la questione e messo al riparo l’ente da conseguenza finanziarie gravissime».

«Alla prima prova seria questa Amministrazione di centrodestra ha mostrato tutta la sua debolezza e tutte le divisioni al suo interno», denuncia San Salvo Democratica. «In merito al contenzioso con l’Icea registriamo due note importanti. La prima è che durante la ricostruzione fatta del Sindaco c’è stata da parte della stessa l’ammissione che “la vicenda è sempre stata trattata in modo pienamente legittimo e corretto dalle amministrazioni precedenti”. Il secondo punto è che la maggioranza, con solo otto consiglieri, ha dovuto ammettere ed approvare la richiesta di sospensiva proposta dalle minoranze e ha dovuto rinviare il punto dall’ordine del giorno con l’incarico al sindaco di trovare un accordo con i soci Icea. Come già dimostrato in passato, e pubblicamente confermato dal sindaco, SanSalvoDemocratica continuerà sulla questione Icea a tutelare l’interesse pubblico generale e a garantire lo sviluppo sociale ed economico della nostra città in condizioni di parità di diritti e doveri per tutti gli imprenditori e per tutti i cittadini».