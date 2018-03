Partito Democratico Pescara: Francesca Ciafardini eletta nuova segretaria

PESCARA. «Abbiamo bisogno di un partito vero e di personale politico capace di guardare molto oltre il proprio interesse, di fare squadra, di essere uniti e propositivi, dobbiamo riconnetterci con i cittadini e ricominciare a parlare con chi alle elezioni politiche ci ha voltato le spalle».

Così Francesca Ciafardini, giornalista e insegnante di lettere, si è rivolta ai 120 delegati dell’Assemblea provinciale del PD di Pescara che la hanno eletta nuova segretaria del partito. Sostituisce l’uscente Antonio Castricone, oggi deputato.

«Se saremo uniti», ha detto, «disposti all’ascolto e ricchi di proposta politica vinceremo tutti gli appuntamenti elettorali che ci attendono e lo faremo per rendere migliore il nostro territorio, Pescara e l’Abruzzo».

Secondo Ciafardini il partito ha dalla sua parte «molte risorse, giovani, donne, amministratori ed ex amministratori, militanti e volontari grazie ai quali possiamo svolgere le feste, le primarie e la nostra attività politica e tutti dovranno e potranno essere valorizzati nel loro impegno quotidiano, selezionando di volta in volta, in base alle competenze e alle attitudini, le persone più adatte a rappresentare la comunità. Non siamo tutti adatti a fare qualsiasi cosa ma se restiamo uniti e costruiamo la casa comune dei democratici con determinazione vinceremo, e saremo bravi a realizzare cose utili ai nostri territori e ai cittadini, come abbiamo già dimostrato di saper fare. Solo così potremo restituire un po’ di fiducia nella politica ai tanti che l’hanno persa. Per questo dico no ai doppi incarichi e chiedo a tutti noi sobrietà nei comportamenti e coraggio nelle scelte».