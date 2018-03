San Valentino, primo Consiglio comunale con il sindaco Saia

SAN VALENTINO. Si e' svolto il giorno 14 giugno, nella sala delle adunanze del municipio di San Valentino, il primo Consiglio Comunale della nuova compagine amministrativa eletta il maggio scorso.

Come primo atto il sindaco Antonio Saia ha trattato le dimissioni da consigliere di John Forcone, atto dovuto per fare rientrare nello schieramento di maggioranza anche Valentino Iacobucci. E' stata in seguito eletta la Commissione Elettorale comunale, che sostanzialmente ha il compito di nominare gli scrutatori dei seggi elettorali ogni qual volta si svolgono le votazioni.

La Commissione sara' composta dal sindaco Antonio Saia, membro di diritto, e, per la maggioranza, Marco Mastrodicasa e Natascia Massaro (effettivi), mentre Pasquale Di Fazio e Valentino Iacobucci svolgeranno il ruolo di supplenti; allo stesso modo, per la minoranza, la Commissione avra' come componente effettiva Marina Pelaccia e come supplente Angelo D' Ottavio.

Da ultimo, si e' parlato della nuova tassa sui rifiuti e sui servizi, la Tares, che andrà a sostituire la vecchia Tarsu; con tre scadenze di pagamento che partiranno dal prossimo luglio, l'imposta accorpera' le spese delle diverse fasi della gestione dei rifiuti, prima fra tutte quella concernente il prelievo previsto per il servizio di smaltimento svolto dal comune.