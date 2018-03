Lanciano. Emergenza rifiuti, arriva l’Unità di crisi

LANCIANO. «Sulla questione rifiuti a Cerratina, brutta figura dell’amministrazione Comunale di Lanciano».

Ne è convinto il consigliere comunale che nel Consiglio Comunale dell’anno scorso (03 Maggio 2012) chiese ed ottenne con un emendamento, l’impegno del Comune di Lanciano per la istituzione di una Unità di Crisi in materia di rifiuti a Cerratina che ponesse fine alla ennesima emergenza e a tutte le emergenze.

Con ben due interrogazioni quest’anno, (una l’11 Gennaio e la seconda il 26 Aprile 2013) Caporale era tornato all’attacco chiedendo cosa si fosse fatto per istituire la Unità di Crisi, quali azioni erano state poste in essere per affrontare la questione. Ma le risposte furono tutt’altro che positive: «mi dissero», ricorda Caporale, «che nulla era stato fatto perché la Unità di Crisi mica è un organismo specifico, ben definito, e che tanto i rifiuti ora vengono portati altrove.....in buona sostanza fui preso in giro perché, mi si dissero che uno propone la unità di crisi quando non sà che fare....»

In pratica, l’amministrazione comunale ha snobbato la faccenda, ritenendola non degna di attenzione: ed anche le proposte di caporale. Nei giorni scorsi, però, il cda della EcoLan spa, l’ex consorzio smaltimento rifiuti, ha approvato la costituzione di una Unità di Crisi. Nei prossimi giorni il direttivo della società per azioni inviterà i 53 sindaci-soci a far parte del tavolo tecnico-politico. La proposta, un anno fa, era stata avanzata anche dal Comune di Fossacesia e dall’assessore all’ambiente Andrea Natale.

Tra le priorità da risolvere (non quella quella della capienza perché dopo la chiusura dell’impianto mobile di Cerratina i rifiuti sversati nella discarica sono pochissimi) la rimodulazioni di costi e tariffe, ma anche la realizzazione di un biodigestore o di un Tmb.