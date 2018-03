Roseto, approvato il rendiconto 2012, «tasse e imposte senza aumenti»

ROSETO. Approvato dal Consiglio comunale nell’ultima seduta il rendiconto di gestione 2012.

Ad illustrare le principali linee del consuntivo intervengono l’assessore al Bilancio, Alfonso Montese, e il sindaco, Enio Pavone.

«Il nostro Comune – spiega l'assessore al ramo, Montese – ha approvato in tempi utili, ossia entro il dicembre 2011, il bilancio di previsione 2012. Roseto è stato uno dei pochissimi Comuni a dotarsi di questo tempestivo atto programmatico, che ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi previsti: in particolare, di non aumentare le aliquote Imu e di mantenere invariate le altre imposte e tasse comunali. Si è trattato di un’operazione lungimirante di questa amministrazione, che i cittadini rosetani hanno dimostrato di comprendere e apprezzare, pagando interamente l’intero importo dovuto per l’imposta municipale».



Il vicesindaco sottolinea l’importanza del risultato raggiunto, in quanto «segno di un ricostituito rapporto di fiducia con le famiglie e con le imprese del territorio».



Il rendiconto comunale 2012 si chiude con circa due milioni di euro di trasferimenti statali in meno rispetto all’anno precedente. «A fronte di questa riduzione – prosegue Montese – di trasferimenti e quindi di spesa corrente, va evidenziato che sono stati conservati tutti i servizi a domanda individuale erogati dal Comune nel settori del sociale, famiglia, sport ecc. dimostrando ancora una volta l’attenzione dell’amministrazione verso i giovani, gli anziani e le categorie più deboli».

Il mantenimento dei sevizi è stato possibile integrando i minori trasferimenti anche con somme importanti. Inoltre, è stata operata una riduzione dello stock dei debiti, passati da 37 a 36 milioni di euro.



«Sono stati fronteggiati – ribadisce Montese – gli effetti del cosiddetto federalismo fiscale e le conseguenze del Patto di stabilità. Altro dato positivo da evidenziare è che il 2012 ha segnato un importante e significativo aumento delle presenze turistiche sul nostro territorio, incrementate di circa 16mila unità. Sono questi i fatti che contano e anche ad essi bisogna riferirsi quando si discute dell’attuale amministrazione rosetana».



L’anno 2012 è stato contrassegnato anche da forti difficoltà di liquidità per le casse dell’Ente. «Queste criticità – evidenzia il sindaco Pavone – hanno determinato l’accumulo di milioni di euro di debiti nei confronti di fornitori e prestatori di servizi dell’Ente, mettendo anche a rischio servizi essenziali per la città. Questa situazione è derivata anche dalla difficoltà di riscuotere i crediti vantati dal Comune, che ammontano a più di 12 milioni di euro, e dalla riduzione dei trasferimenti statali. Abbiamo fatto richiesta al Ministero di 7milioni e 700mila euro e ottenuto circa 2 milioni e 400mila euro per pagare, entro 45 giorni, le fatture emesse da imprese e fornitori alla data del 31 dicembre 2012 e una somma di pari importo – circa 2 milioni e 400mila euro – a titolo di mutuo della durata trentennale con la Cassa depositi e prestiti per pagare quanto dovuto entro il febbraio 2014. Un’operazione - conclude Pavone - che consentirà di ridare una boccata di ossigeno al tessuto economico locale, in forte difficoltà anche per il blocco dei pagamenti imposto dai vincoli del patto di stabilità».