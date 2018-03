Chieti, i conti sono in ordine: revisori dei Conti esprimono parere favorevole

CHIETI. Collegio dei Revisori dei Conti del Comune ha espresso il proprio parere favorevole sul “Rendiconto di Gestione 2012” attestando la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione.



«Questo conferma», commentano l’assessore al Bilancio, Roberto Melideo ed il presidente della Iª Commissione Consiliare Mario De Lio, «gli sforzi che l’amministrazione del sindaco Di Primio sta compiendo per risanare e recuperare decenni di una gestione finanziaria dell’Ente poco attenta».

Entro il 30 aprile 2013 sarà comunicato al Ministero l’esatto ammontare dei debiti attraverso la procedura del decreto cosiddetto “salva debiti”. Rispetto al 2011 i trasferimenti erariali si sono dimezzati passando da € 12.767.704,81 ad € 6.773.814,14 ( nel 2010, ammontavano a € 14.030.463,88). «Nonostante ciò, nel 2012 sono stati assicurati tutti i servizi necessari con una particolare attenzione rivolta al Sociale e alle Scuole», spiega Melideo. I rilevanti investimenti strutturali effettuati sul territorio ammontano ad 37.525.286,45 euro. La spesa corrente definitiva al 31 dicembre si è ridotta di circa 600.000 euro grazie al contenimento del costo delle manifestazioni, delle utenze e degli organi politici.



La Tarsu è stata ridotta del 5%, il Patto di Stabilità 2012 è stato rispettato così come sono stati rispettati anche i limiti di spesa per il personale previsti dalla "Spending Review". Inoltre nel triennio 2010/2012sono stati eliminati residui attivi per 69.678.257,46 euro e residui passivi per 64.388.274,97 euro.

«Pertanto», chiude l’assessore Melideo, «l'amministrazione del sindaco Di Primo ha effettuato un'attività straordinaria di esame ed eliminazione dei residui per un totale di ben 134.066.532,43 euro a tutto beneficio del bilancio comunale».