Montesilvano, l’assessore ‘Nduccio si appella ai cittadini: «inviatemi idee per Cultura e Turismo»

MONTESILVANO. Il palazzo comunale è aperto alle proposte dei montesilvanesi.

Nel giorno del suo primo Consiglio comunale dopo la nomina delle scorse settimane, il cabarettista abruzzese Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio, neo assessore a Montesilvano, lancia un appello ai cittadini invitandoli ad inviargli via posta elettronica «idee per la cultura e il turismo».

«In un momento di magra per le casse comunali servono idee vincenti ed originali - sostiene D'Aurelio -. Devono essere le idee il vero motore della cultura e del turismo della città. E poi serve saperle realizzare e mettere a sistema, cominciando a creare un tessuto forte e distintivo per Montesilvano».

«Successivamente alla selezione delle proposte pervenute - aggiunge -, incontrerò le persone che avranno lanciato le idee più accattivanti e potenzialmente realizzabili sul nostro territorio, per tutti gli approfondimenti del caso. Mi piacerebbe ricevere progetti di ragazze e ragazzi per condividere il meglio della nostra società in uno scambio generazionale che ci può solo arricchire e che, anche se in piccola parte, può restituire ai nostri giovani la speranza e l'ambizione di poter realizzare i loro talenti all'interno della loro comunità». L'assessore parla, infatti, di un «enorme, ma spesso sconosciuto, patrimonio di capacità e di attitudini che sono a casa nostra», con l'obiettivo di «arricchire e dare continuità ad una stagione estiva che sia il punto di avvio, allo stesso tempo, di una nuova e più lunga stagione di piccoli e grandi eventi e, soprattutto, di spazi materiali ed immateriali a disposizione di quanti, generosamente, offriranno le proprie idee per la nostra città». L'indirizzo per inviare proposte al neo assessore è g.daurelio@comune.montesilvano.it.