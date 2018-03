Montorio al Vomano, il sindaco Di Giambattista revoca le dimissioni

MONTORIO AL VOMANO. Il sindaco di Montorio al Vomano Alessandro Di Giambattista revoca le proprie dimissioni presentate lo scorso primo marzo.

Di Giambattista fa sapere che le stesse sono state provocate da uno stato di malessere che, da alcuni mesi, serpeggiava all'interno della maggioranza consigliare.

«In considerazione di questo stato di cose», ha dichiarato il primo cittadino «ho voluto accertare il numero di quanti, all'interno del gruppo consigliare del Partito Democratico, erano ancora intenzionati ad andare avanti con il programma amministrativo illustrato in campagna elettorale. Dalla discussione scaturita a seguito delle mie dimissioni, nove consiglieri di maggioranza mi hanno confermato la loro fiducia e hanno concordato sulla necessità di andare avanti per la realizzazione degli obiettivi prefissati. Prendendo atto del carattere solo strumentale delle critiche addotte all'agire dell'Amministrazione, che tanto sanno di inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali. Sono convinto che, d'ora innanzi, si potra' dare risposta piu' celermente ai temi che piu' interessano la nostra cittadina. Auspico, infine, che prevalga in Consiglio comunale il rispetto del mandato elettorale conferito dai cittadini e non quello degli interessi di parte. Da ultimo, esprimo gratitudine a tutta la cittadinanza che in gran parte, in questo particolare momento di crisi e smarrimento, mi ha manifestato sentimenti di stima».