Chieti, in Provincia arriva il responsabile per la prevenzione della corruzione

La Provincia di Chieti rafforza l'azione per contrastare le forme di illegalità nella Pubblica Amministrazione. E' stato infatti nominato, con un decreto a firma del presidente Enrico Di Giuseppantonio, il segretario Generale dell'Ente, Angelo Radoccia, quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

L'incarico è stato attribuito in attuazione delle disposizioni prevista dalla Legge 6 novembre 2012, n.190, in tema di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.



Compiti principali del Responsabile sono la redazione del piano provinciale triennale di prevenzione della corruzione e del regolamento per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati a operare nei settori particolarmente ‘esposti’.

Radoccia deve monitorare periodicamente l'efficacia del piano e la sua idoneità, verificando inoltre l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività dove è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

«Questa è solo una delle iniziative intraprese da questa amministrazione provinciale - sottolinea il presidente Di Giuseppantonio - che sin dall'atto del suo insediamento porta avanti un'azione rigorosa volta a garantire e rafforzare la trasparenza nella Pubblica Amministrazione. Grazie alla collaborazione di tutti gli amministratori, dei dirigenti, dei funzionari e dei dipendenti consolideremo il nostro impegno quotidiano a prevenire e reprimere la corruzione e l'illegalità, che purtroppo rappresentano un ostacolo non da poco alla crescita e allo sviluppo del Sistema Paese. Ci aspettiamo risultati importanti per garantire un sistema più equo e meritocratico, a esclusivo vantaggio della collettività».