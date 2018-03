Spoltore, passa l’assestamento di bilancio

SPOLTORE. Si è aperto con il ricordo dell’ex consigliere comunale Moreno Cascini, deceduto improvvisamente il 25 novembre scorso, il Consiglio comunale di venerdì scorso.

Il vice sindaco Enio Rosini ha annunciato l’intenzione, da parte di alcuni amici, di farsi promotori di una

raccolta fondi per installare, in memoria di Cascini, un sistema di videosorveglianza per il Parco e la scuola elementare di Santa Teresa. Nel corso della seduta sono state approvate alcune importanti delibere.

Prima fra tutte quella relativa alla variazione e all’aggiornamento del programma triennale delle Opere Pubbliche, che vede per il 2013 il completamento e l’adeguamento sismico della scuola media Dante Alighieri di Spoltore (1.350.000 euro); la costruzione di nuovi loculi al cimitero di Spoltore capoluogo e in quello di Caprara per un importo complessivo di 300 mila euro.

È stato inoltre approvato l’assestamento di bilancio, «nonostante le innumerevoli difficoltà di gestione dovute ai tagli e alla riduzione delle spese» – ha precisato Rosini, ricordando «la puntualità e l’efficienza dell’amministrazione nell’ assolvere adempimenti importanti, quali il bilancio di previsione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio».

Molto soddisfatto anche il sindaco Luciano Di Lorito, che ha affermato: «con l’assestamento di bilancio siamo riusciti a raggiungere un accordo bonario per poter continuare i lavori nella scuola dell’infanzia di Santa Teresa. Si tratta di interventi necessari che non potevano, per nessuna ragione, essere lasciati in sospeso».

Nel corso della seduta è stata, poi, approvata la delibera relativa all’estinzione anticipata del Mutuo per 2.019.000,00 euro che andrà a liberare risorse per 100 mila euro con decorrenza dal prossimo gennaio 2013, sul patto di stabilità e dunque con ulteriore capacità da parte dell’Ente di far fronte ai pagamenti, al fine di scongiurare ulteriori contenziosi.