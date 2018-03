Consigli di circoscrizione, l’allarme di Pignoli: «sono morti, tagliati tutti i soldi»

PESCARA. Il gruppo di Fli al Comune di Pescara denuncia «la morte dei Consigli di Circoscrizione, a cui l'amministrazione ha tagliato tutti i fondi».

La denuncia è arrivata dal capogruppo Massimiliano Pignoli e i tagli sono stati ufficializzati oggi nel corso del Consiglio comunale.

«E' un atto vergognoso», ha detto Pignoli che oltre al «danno» ha tirato in ballo anche «la beffa».

«Se alle Circoscrizioni non sono stati dati nuovi fondi, l’amministrazione Mascia ha ben pensato, tramite apposita Delibera di Giunta n.706 del 31/10/2012, di provvedere alla consegna di 9.180 euro

al consigliere Michele Di Marco, affidandogli l’insolito e inusuale incarico di provvedere la vitalizzazione e socializzazione della terza età».

Così, denuncia l’esponente di Fli, se ai Consigli di quartiere non andrà per l’anno in corso alcun fondo per il consigliere Di Marco i soldi sono stati trovati.

«E’ vergognoso», continua Pignoli, «che tutto questo sia stato legittimato dalla Giunta, sostituendo di fatto il lavoro e il compito delle Circoscrizioni. Questa è l’ennesima mortificazione a cui questa Amministrazione ha esposto queste Circoscrizioni che da trent’anni operano nel territorio, rappresentando un punto di riferimento per i cittadini di Pescara».

«Ci piacerebbe capire con quale criterio siano stati scelti questi enti e circoli ricreativi invece di altri. Prima

con le Circoscrizioni si provvedeva ad un regolare bando e avviso pubblico, per permettere l’iscrizione. Tanto per intenderci – chiude Pignoli – chi non è iscritto a uno di questi circoli fortunati, cosa deve fare per poter partecipare alle attività culturali»



QUESTO NEL DETTAGLIO L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ E DEGLI EVENTI:



6 novembre: Gita a Loreto Marche 650 euro per iscritti Centro Sociale Il Sole

13 novembre: Gita a S. Giovanni Rotondo 750 euro per iscritti Centro Sociale Futura

17 novembre Rappresentazione teatrale presso Auditorium Castellamare Pescara 1.800 euro

20 novembre Gita a Lanciano (Miracolo Eucaristico) 550 euro per Cooperativa Il Germoglio

Dal 19 al 23 novembre Corso Informatica 1.815 euro per iscritti cooperativa Il Gabbiano

Dal 26 al 30 novembre Corso Informatica 1.815 euro per iscritti cooperativa Il Sole

1° dicembre Rappresentazione teatro dialettale 1.800 euro