Incendio Terraverde, il Comune ha speso 280 mila euro: «Dalla Regione nemmeno un soldo»

CITTA’ SANT’ANGELO. Oggi ricorre un anno dall'incendio Terraverde, nell'area industriale di Piano di Sacco.

L'azienda produceva combustibile (Cdr) derivato dalla lavorazione di rifiuti non pericolosi: le fiamme hanno bruciato il materiale in deposito dalla notte di sabato 29 ottobre 2011 protraendosi per svariati successivi giorni.

A un anno dall'evento, il Comune non ha ottenuto nessun risarcimento danni o ristoro per le spese di somma urgenza impegnate. «Tali interventi si rendevano necessari per facilitare le operazioni di spegnimento», ricorda il sindaco Gabriele Florindi, «e inoltre fu necessario anche ammassare in maniera provvisoria il materiale incombusto nell’attigua costruenda piattaforma comunale della società Linda S.p.A».

L’ammontare complessivo della spesa sostenuta è di 280.000 euro. A incendio spento Florindi ricorda di aver istituito un tavolo tecnico (al quale hanno partecipato tutti gli enti preposti) che ha attivato tutta la procedura necessaria per verificare con prelievi su tutte le matrici (acqua, aria, terra) la presenza di elementi inquinanti e nocivi.

Questo tavolo è stato istituito nei primi giorni di novembre 2011, ricorda ancora il primo cittadino, ed è stato sciolto nel mese di gennaio 2012 con la pubblicazione di un manifesto , che dichiarava rientrata l’emergenza.

«Ricordo il clamore di quei giorni», commenta il primo cittadino, «lo spazio dato dagli organi di stampa a tutti i livelli, adesso chiedo, a riflettori spenti, come spesso succede in Italia, a tutti: alle Associazioni Ambientalistiche alle testate giornalistiche alle redazioni televisive di riportare con la stessa enfasi di allora la mia denuncia, affinché venga fatta giustizia e la comunità Angolana venga giustamente risarcita delle somme spese».