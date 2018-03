Casalincontrada: Vittorio Massa nuovo assessore ai lavori pubblici

CASALINCONTRADA. Il sindaco del Comune di Casalincontrada Concetta Di Luzio ha nominato il nuovo assessore ai Lavori Pubblici.

Si tratta di Vittorio Massa, già capogruppo consiliare dei gruppi di maggioranza, al suo secondo mandato in Consiglio Comunale e risultato tra i quattro più votati alle ultime elezioni.

Il neo assessore Massa, sostituisce Mario Di Meo, che si era dimesso nelle scorse settimane.

Nel rendere nota la nuova delega in materia di Lavori Pubblici, il sindaco Di Luzio ha ringraziato Di Meo per il lavoro svolto in questi anni, sottolineando anche come la delega ai lavori pubblici sia fondamentale per il Comune di Casalincontrada e che dunque ha richiesto la massima priorità nella nomina del nuovo assessore.

«“La nomina dell’assessore Massa che da otto anni è presente in Consiglio Comunale – ha detto il sindaco – da un lato vuole rappresentare una continuità del lavoro fin qui svolto e condiviso dalla maggioranza per la crescita e lo sviluppo di tutto il territorio, ma dall’altro rappresenta un motivo per dare nuovo impulso al settore e un segnale di novità perché era da almeno tre legislature che la frazione di Brecciarola non esprimeva un rappresentante all’interno Giunta».

Alla nomina del neo assessore, ha fatto seguito l’indicazione del nuovo capogruppo consiliare di maggioranza nella persona di Ernani Spadaccini.